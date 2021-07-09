Зависимость у рыб: ученые исследовали, как наркотики в водах изменяют поведение животных
Источник:Journal of Experimental Biology
Из-за деятельности человека в водоемы попадает много веществ, которые загрязняют воду и влияют на ее жителей. Чешские ученые провели исследования и выяснили, как наркотики в воде меняют поведение рыб.
Говорится о веществах, которые попадают в воду из-за употребления человеком лекарств или даже запрещенных веществ. Ведь эти химические препараты могут вызвать зависимость.
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Химические вещества загрязняют водоемы
Водоеми загрязняют нефтепродукты и пластик, которые вредят рыбам на другим обитателям. Однако неизвестно, как влияют на рыб другие химические вещества.
Непонятно, меняют запрещенные наркотики поведение рыбы на том уровне, который все чаще наблюдается в поверхностных водоемах,
– рассказал Павел Горки.
Поэтому он как доцент Чешского университета естественных наук провел исследование, чтобы понять, как химические вещества влияют на поведение рыб.
Рыб на 8 недель поместили в аквариум с наркотиками
Ученые на 8 недель поместили коричневую форель в резервуар с водой, которая содержала метамфетамин. Причем контенрацию этого вещества перед тем измерили в водоеме и сохранили такую же пропорцию в резервуаре.
Затем рыбу поместили в воду без наркотиков. Первые 4 дня рыба страдала от так называемого "синдрома отмены наркотиков" – она была менее активной.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .
Ученые выяснили, что наркотики в водоемах влияют на поведение рыб / Фото Pixabay
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Рыбы выбирали аквариум с химическим препаратом
Также ученые проверили зависимость форели, которая находилась в воде с наркотиками. Для этого рыбе предложили выбрать между пресной водой и водой из метамфетамином. Форель, которая 4 недели провела в загрязнение воде, снова выбрала среду с химическим веществом.
Кстати, ученые также выяснили, что метамфетамин в мозге рыб оставался еще 10 дней после вывода из загрязненной воды.
То есть химические вещества влияют на поведение рыб – после длительного воздействия химических препаратов рыбы выбирают воду с наркотиками.
Выявление наркомании в диких рыб может стать еще одним примером неожиданного давления на виды, живущие в городской среде,
– отметил Горки.
Ученый объяснил, что так называемая "наркомания" может заставлять рыб собираться у вредных участков воды и впоследствии искать "дозы" препарата, нарушая естественный темп жизни.
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