Мовиться про речовини, які потрапляють у воду через вживання людиною ліків чи навіть заборонених речовин. Адже ці хімічні препарати можуть викликати залежність.

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Хімічні речовини забруднюють водойми

Водойми забрунюють нафтопродукти та пластик, які шкодять рибам на іншим мешканцям. Проте достеменно невідомо, як впливають на риб інші хімічні речовини.

Незрозуміло, чи змінюють заборонені наркотики поведінку риби на тому рівні, який все частіше спостерігається у поверхневих водоймах,

– розповів Павло Горкі.

Тож він як доцент Чеського університету природничих наук провів дослідження, щоб зрозуміти, як хімічні речовини впливають на поведінку риб.

Риб на 8 тижнів помістили у акваріум з наркотиками

Вчені на 8 тижнів помістили коричневу форель у резервуар з водою, яка містила метамфетамін. Причому контенрацію цієї речовини перед тим виміряли в водоймі та зберегли таку ж пропорцію в резервуарі.

Потім рибу помістили у воду без наркотиків. Перші 4 дні риба страждала від так званого "синдрому відміни наркотиків" – вона була менш активною.

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Вчені дослідили, що наркотики у водоймах впливають на поведінку риб / Фото Pixabay

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Риби обирали акваріум з хімічним препаратом

Також вчені перевірили залежність форелі, яка перебувала у воді з наркотиками. Для цього рибі запропонували вибрати між прісною водою та водою з метамфетаміном. Форель, яка 4 тижні провела у забруденній воді, знову вибрала середовище з хімічною речовиною.

До речі, вчені також з'ясували, що метамфетамін у мозку риб залишався ще протягом 10 днів після виведення із забрудненої води.

Тобто хімічні речовини впливають на поведінку риб – після тривалого впливу хімічних препаратів вони обирають воду з наркотиками.

Виявлення наркоманії у диких риб може стати ще одним прикладом несподіваного тиску на види, що живуть у міському середовищі,

– зауважив Горкі.

Вчений пояснив, що так звана "наркоманія" може змушувати риб збиратися біля шкідливих ділянок води й згодом шукати "дози" препарату, порушуючи природний темп життя.

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