Говорится о веществах, которые попадают в воду из-за употребления человеком лекарств или даже запрещенных веществ. Ведь эти химические препараты могут вызвать зависимость.

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Химические вещества загрязняют водоемы

Водоеми загрязняют нефтепродукты и пластик, которые вредят рыбам на другим обитателям. Однако неизвестно, как влияют на рыб другие химические вещества.

Непонятно, меняют запрещенные наркотики поведение рыбы на том уровне, который все чаще наблюдается в поверхностных водоемах,

– рассказал Павел Горки.

Поэтому он как доцент Чешского университета естественных наук провел исследование, чтобы понять, как химические вещества влияют на поведение рыб.

Рыб на 8 недель поместили в аквариум с наркотиками

Ученые на 8 недель поместили коричневую форель в резервуар с водой, которая содержала метамфетамин. Причем контенрацию этого вещества перед тем измерили в водоеме и сохранили такую ​​же пропорцию в резервуаре.

Затем рыбу поместили в воду без наркотиков. Первые 4 дня рыба страдала от так называемого "синдрома отмены наркотиков" – она ​​была менее активной.

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Ученые выяснили, что наркотики в водоемах влияют на поведение рыб / Фото Pixabay

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Рыбы выбирали аквариум с химическим препаратом

Также ученые проверили зависимость форели, которая находилась в воде с наркотиками. Для этого рыбе предложили выбрать между пресной водой и водой из метамфетамином. Форель, которая 4 недели провела в загрязнение воде, снова выбрала среду с химическим веществом.

Кстати, ученые также выяснили, что метамфетамин в мозге рыб оставался еще 10 дней после вывода из загрязненной воды.

То есть химические вещества влияют на поведение рыб – после длительного воздействия химических препаратов рыбы выбирают воду с наркотиками.

Выявление наркомании в диких рыб может стать еще одним примером неожиданного давления на виды, живущие в городской среде,

– отметил Горки.

Ученый объяснил , что так называемая "наркомания" может заставлять рыб собираться у вредных участков воды и впоследствии искать "дозы" препарата, нарушая естественный темп жизни.