Природоохранные организации заботяться о том, чтобы в недалеком будущем лемуры размножались и больше не были под угрозой исчезновения. А пока Зигги и Джуста изрядно радуют посетителей зоопарка Кельна.

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Лемуры впервые в Европе

Пара приехала в Кельн из центра лемуров в США. Их лапки стали первыми, которые зашли на европейскую часть материка. Сифаки не проживают ни в Европе, ни в Азии, они – "коренные жители" Мадагаскара. Впрочем, на своей родине они начали исчезать и природоохранные организации мира стали заботиться об их распространении.

Зигги и Джусте – прекрасной и влюбленной паре – досталось "помещение" в Кельне: их поселили в местный зоопарк. Других сифак поселили в Великобритании и в Берлинском зоопарке. Цель такого "переселения" – предотвратить полное исчезновение этого вида.

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Пара милых лемуров Зигги и Джуста: смотрите видео

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Что известно о виде сифаки Кокереля

Данные с Красного списка угрожаемых видов

Эти животные названы в честь французского натуралиста Шарля Кокереля.

Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус "вымирающий". Несмотря на то, что ареал распространения этих лемуров достаточно большой, они встречаются только в двух защищенных природных районах Мадагаскара – в национальном парке Анкарафанцика и заповеднике Бора.

Главные угрозы от человека, из-за которых вид стал исчезать – разрушение среды обитания и охота ради мяса.

Представители вида встречаются на высоте не более 100 метров над уровнем моря в сухих лесах.

Животное травоядное и питается в основном молодыми листьями, цветами, фруктами, корой деревьев.