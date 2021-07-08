В естественной среде можно часто встретить тропических птиц, которые славятся своим ярким оперением, или рыб с невероятной окраской. Также есть замечательные насекомые, окрашенные золотым, ярко-зеленым и красным цветами.

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Как и все в природе, яркие цвета возникли не просто так. Ярко окрашенные животные используют стратегию, которая называется апозематизм. Это определенный сигнал хищникам о том, что цветных особей опасно есть, ведь они могут быть ядовитыми. Несмотря на вероятную опасность эти существа очень милые и манят своим обаянием.

Голубая бабочка Морфо

Удивительный бабочка живет в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Этот вид – одна из самых красивых бабочек в мире.

Этот вид бабочек достаточно большой, чтобы можно было разглядеть их невероятный вид / Фото A-Z Animals

Обезьяна Мандрил

Большинство обезьян не особо красочные, но мандрилы вполне это компенсируют. Они имеют длинную пушистую бороду и гриву и отличаются необычной окраской. Эти обезьяны являются владельцами ярких губ и меток на лице, которые очень напоминают макияж.



Некоторые мандрилы имеют золотые бороды / Фото A-Z Animals

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание . Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу .

Пантерный хамелеон

Этот впечатляющий хамелеон претендует на звание самой колоритной рептилии в мире. Они меняют цвета в ответ на голод, страх и расслабление. Хамелеоны могут окрашиваться в ярко-зеленые, красные, бирюзовые и насыщенно синие цвета.



Скорость изменения цвета может достигать 20 секунд / Фото A-Z Animals

Гульдовая амадина

Эта красиво окрашенная птица родом из Австралии. Самцы имеют ярко- фиолетовое брюшко и зеленые крылья.



Название птицы происходит от известного британского художника-орнитолога / Фото A-Z Animals

Голубая лягушка

Одно из самых ярких животных в природе – крошечная сапфирово-голубая лягушка. Несмотря на то, что ее средняя длина составляет 5 сантиметров, это смертельная амфибия, с которой лучше не шутить.



У этой красавицы достаточно яда, чтобы обезвредить 10 взрослых людей / Фото A-Z Animals

Кецаль

Блестящая птица живет в Мексике и Центральной Америке. Ее название происходит от ацтекского слова, означающего драгоценный или красивый.



Потрясающая птица является национальным животным Гватемалы / Фото A-Z Animals

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Розовая кленовая моль

Эта милое насекомое носит мягкую, пушистую, розово-желтую "куртку". Со своими розовыми ножками и желтыми антеннами это насекомое действительно завораживает.



Эти насекомые преимущественно проживают на кленовых деревьях и активны в вечерние часы / Фото A-Z Animals

Сизоракша розовая

Красочная птичка проживает в Африке и является национальной птицей Кении и Ботсваны. Предпочитают гнездиться на открытых лесных участках и в саваннах.



Сизоракшам нравится садиться на верхушки деревьев или столбов / Фото A-Z Animals

Красный ара

Эти птицы выделяются своими размерами и ярким красным окрасом. Еще одной особенностью этих попугаев является громкое пение.

Дом этих птиц – Южная и Центральная Америка / Фото A-Z Animals