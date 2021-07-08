В естественной среде можно часто встретить тропических птиц, которые славятся своим ярким оперением, или рыб с невероятной окраской. Также есть замечательные насекомые, окрашенные золотым, ярко-зеленым и красным цветами.
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Как и все в природе, яркие цвета возникли не просто так. Ярко окрашенные животные используют стратегию, которая называется апозематизм. Это определенный сигнал хищникам о том, что цветных особей опасно есть, ведь они могут быть ядовитыми. Несмотря на вероятную опасность эти существа очень милые и манят своим обаянием.
Голубая бабочка Морфо
Удивительный бабочка живет в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Этот вид – одна из самых красивых бабочек в мире.
Этот вид бабочек достаточно большой, чтобы можно было разглядеть их невероятный вид / Фото A-Z Animals
Обезьяна Мандрил
Большинство обезьян не особо красочные, но мандрилы вполне это компенсируют. Они имеют длинную пушистую бороду и гриву и отличаются необычной окраской. Эти обезьяны являются владельцами ярких губ и меток на лице, которые очень напоминают макияж.
Некоторые мандрилы имеют золотые бороды / Фото A-Z Animals
Пантерный хамелеон
Этот впечатляющий хамелеон претендует на звание самой колоритной рептилии в мире. Они меняют цвета в ответ на голод, страх и расслабление. Хамелеоны могут окрашиваться в ярко-зеленые, красные, бирюзовые и насыщенно синие цвета.
Скорость изменения цвета может достигать 20 секунд / Фото A-Z Animals
Гульдовая амадина
Название птицы происходит от известного британского художника-орнитолога / Фото A-Z Animals
Голубая лягушка
Одно из самых ярких животных в природе – крошечная сапфирово-голубая лягушка. Несмотря на то, что ее средняя длина составляет 5 сантиметров, это смертельная амфибия, с которой лучше не шутить.
У этой красавицы достаточно яда, чтобы обезвредить 10 взрослых людей / Фото A-Z Animals
Кецаль
Блестящая птица живет в Мексике и Центральной Америке. Ее название происходит от ацтекского слова, означающего драгоценный или красивый.
Потрясающая птица является национальным животным Гватемалы / Фото A-Z Animals
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Розовая кленовая моль
Эта милое насекомое носит мягкую, пушистую, розово-желтую "куртку". Со своими розовыми ножками и желтыми антеннами это насекомое действительно завораживает.
Эти насекомые преимущественно проживают на кленовых деревьях и активны в вечерние часы / Фото A-Z Animals
Сизоракша розовая
Красочная птичка проживает в Африке и является национальной птицей Кении и Ботсваны. Предпочитают гнездиться на открытых лесных участках и в саваннах.
Сизоракшам нравится садиться на верхушки деревьев или столбов / Фото A-Z Animals
Красный ара
Эти птицы выделяются своими размерами и ярким красным окрасом. Еще одной особенностью этих попугаев является громкое пение.
Дом этих птиц – Южная и Центральная Америка / Фото A-Z Animals