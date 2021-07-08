Природоохоронні організації дбатимуть про те, щоб у недалекому майбутньому лемури розмножувалися і більше не були під загрозою зникнення. А поки Зіґґі і Джуста неабияк тішать відвідувачів зоопарку Кельна.

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Лемури вперше у Європі

Пара приїхала до Кельну із центру лемурів у США. Їхні лапки стали першими, які ступали на європейську частину материка. Сифаки не проживають ані у Європі, ані в Азії, вони – "корінні мешканці" Мадагаскару. Втім, на своїй батьківщині вони почали зникати і природоохоронні організації світу стали дбати про їхнє поширення.

Зіґґі і Джусті – чарівній і закоханій парі – дісталося "помешкання" у Кельні: їх оселили у місцевий зоопарк. Інших сифак поселили у Великій Британії та у Берлінському зоопарку. Мета такого "переселення" – запобігти повному зникненню цього виду.

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Пара милих лемурів Зіґґі і Джуста: дивіться відео

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Що відомо про вид сифаки Кокереля

Дані з Червоного списку загрозливих видів

Ці тварини названі на честь французького натураліста Шарля Кокереля.

Міжнародний союз охорони природи присвоїв цього виду охоронний статус "вимираючий". Незважаючи на те, що ареал поширення цих лемурів досить великий, вони зустрічаються тільки в двох захищених природних районах Мадагаскару – в національному парку Анкарафанцика і заповіднику Бора.

Головні загрози від людини, через які вид став зникати, – руйнування місця існування і полювання заради м'яса.

Представники виду зустрічаються на висоті не більше 100 метрів над рівнем моря в сухих лісах.

Тварина травоїдна і харчується в основному молодим листям, квітами, фруктами, корою дерев.



Сифака Кокереля / Фото Ніка Гарбутта / iucnredlist