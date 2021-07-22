Заставят почувствовать весь спектр эмоций: хозяева показали как изменились любимцы с годами
22 июля 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:BuzzFeed
Хозяева фотографировали любимцев со времени, когда те были детьми и уже во взрослом возрасте. Некоторых животных – не узнать.
Некоторые животные стали добрее, некоторые имеют мудрый взрослый взгляд. Другие - совсем не изменились.
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Любимцы менялись с годами: интересные изменения
Домашние животные, как и люди, меняются с годами. Смотрите 20 фото, на который заметно, как повзрослели животные.
# 1 Мистер Fancy Paws продолжает соответствовать своему имени!
# 2 Так выглядит кошка после уникального преобразования!
# 3 от 1 до 17 лет!
# 4 Двухмесячные изменение 4 котят
# 5 от 3 до 11 месяцев – удивительная смена собаки
# 6 Впечатляющее изменение котенка
# 7 Вырос и поднял еще одно ушко – в шутку отметили изменения собаки от 3 до 12 месяцев
# 8 Вот это изменение!
# 9 Так маленький Гибсон вырос: от 8 недель и до 1 года
# 10 Любимая поза не изменилась
# 11 Тогда и сейчас: 2 и 8 месяцев
# 12 Любовь продолжается с годами
# 13 Какой путь взросления прошли эти коты!
# 14 В сети шутят: за короткое время щенок получил диплом
# 15 Щенок таки изменилса за 14 лет!
# 16 Хвост точно другой!
# 17 Два года для этой собаки не прошли зря
# 18 Прошло 6 лет!
# 19 Повзрослели 3 собаки в семье
# 20 И наконец – щенок вырос!
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