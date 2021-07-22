Некоторые животные стали добрее, некоторые имеют мудрый взрослый взгляд. Другие - совсем не изменились.

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Любимцы менялись с годами: интересные изменения

Домашние животные, как и люди, меняются с годами. Смотрите 20 фото, на который заметно, как повзрослели животные.

# 1 Мистер Fancy Paws продолжает соответствовать своему имени!

# 2 Так выглядит кошка после уникального преобразования!

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированы корма Purina®, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

# 3 от 1 до 17 лет!

# 4 Двухмесячные изменение 4 котят

# 5 от 3 до 11 месяцев – удивительная смена собаки

# 6 Впечатляющее изменение котенка

# 7 Вырос и поднял еще одно ушко – в шутку отметили изменения собаки от 3 до 12 месяцев

# 8 Вот это изменение!

# 9 Так маленький Гибсон вырос: от 8 недель и до 1 года

# 10 Любимая поза не изменилась

# 11 Тогда и сейчас: 2 и 8 месяцев

# 12 Любовь продолжается с годами

# 13 Какой путь взросления прошли эти коты!

# 14 В сети шутят: за короткое время щенок получил диплом

# 15 Щенок таки изменилса за 14 лет!

# 16 Хвост точно другой!

# 17 Два года для этой собаки не прошли зря

# 18 Прошло 6 лет!

# 19 Повзрослели 3 собаки в семье

# 20 И наконец – щенок вырос!

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