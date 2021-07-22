Деякі тваринки стали добрішими, деякі мають мудрий дорослий погляд. Інші – зовсім не змінились.

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Улюбленці змінювались з роками: цікаві зміни

Домашні улюбленці, як і люди, змінюються з роками. Дивіться 20 фото, на який помітно, як подорослішали тваринки.

#1 Містер Fancy Paws продовжує відповідати своєму імені!

#2 Так виглядає кішка після унікального перетворення!

#3 Від 1 до 17 років!

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina®, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

#4 Двомісячна зміна 4 котенят

#5 Від 3 до 11 місяців – дивовижна зміна собаки

#6 Вражаюча зміна кошеняти

#7 Виріс та підняв ще одне вушко – жартома зауважили про зміни собаки від 3 до 12 місяців

#8 Оце так зміна!

#9 Так маленький Гібсон виріс: від 8 тижнів й до 1 року

#10 Улюблена поза не змінилась

#11 Тоді й зараз: 2 та 8 місяців

#12 Любов продовжується з роками

#13 Який шлях дорослішання пройшли ці коти!

#14 У мережі жартують: за короткий час цуценя отримало диплом

#15 Цуценя таки змінилось за 14 років!

#16 Хвіст точно інший!

#17 Два роки для цього собаки не минули даремно

#18 Минуло 6 років!

#19 Подорослішали 3 собаки в родині

#20 І нарешті – цуценя виросло!

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