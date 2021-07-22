Деякі тваринки стали добрішими, деякі мають мудрий дорослий погляд. Інші – зовсім не змінились.
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Улюбленці змінювались з роками: цікаві зміни
Домашні улюбленці, як і люди, змінюються з роками. Дивіться 20 фото, на який помітно, як подорослішали тваринки.
#1 Містер Fancy Paws продовжує відповідати своєму імені!
#2 Так виглядає кішка після унікального перетворення!
#3 Від 1 до 17 років!
#4 Двомісячна зміна 4 котенят
#5 Від 3 до 11 місяців – дивовижна зміна собаки
#6 Вражаюча зміна кошеняти
#7 Виріс та підняв ще одне вушко – жартома зауважили про зміни собаки від 3 до 12 місяців
#8 Оце так зміна!
#9 Так маленький Гібсон виріс: від 8 тижнів й до 1 року
#10 Улюблена поза не змінилась
#11 Тоді й зараз: 2 та 8 місяців
#12 Любов продовжується з роками
#13 Який шлях дорослішання пройшли ці коти!
#14 У мережі жартують: за короткий час цуценя отримало диплом
#15 Цуценя таки змінилось за 14 років!
#16 Хвіст точно інший!
#17 Два роки для цього собаки не минули даремно
#18 Минуло 6 років!
#19 Подорослішали 3 собаки в родині
#20 І нарешті – цуценя виросло!
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