Миллионы лет назад жирафы с самой длинной шеей могли доставать больше листьев на деревьях, что давало им преимущество в выживании в конкурентной борьбе. Через передачу генов длинная шея стала отличительным признаком жирафов. Поэтому сейчас ученые из Соединенных Штатов пересматривают теорию эволюции Чарльза Дарвина.

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Почему у жирафов длинные шеи?

Учёные считают, что именно повышенные пищевые потребности самок обусловили эволюцию длинных шей у жирафов. Новое исследование основывается на теории эволюции Чарльза Дарвина XIX века.

Специалисты обнаружили, что самки жирафов имеют пропорционально более длинную шею по сравнению с самцами. Считается, что это явление связано с повышенными потребностями в питании во время беременности и лактации. Кроме того, исследователи отметили, что самки жирафов имеют более наклонную форму тела, в то время, как самцы стоят более прямо.



Структура тела жирафа / Фото Pennsylvania State University

Эти животные едят листья лишь нескольких видов деревьев, а длинная шея позволяет им проникать вглубь деревьев, чтобы достать листья. Когда самки достигают 4 – 5 лет, они длительное время беременны и вынуждены кормить малышей. Именно повышенные пищевые потребности самок обусловили эволюцию длинных шей у жирафов,

– говорит Дуглас Кейвенер, профессор биологии из Университета штата Пенсильвания.

Для исследования ученые собрали тысячи фотографий жирафов масаи (Giraffa tippelskirchi), обитающих в неволе и в дикой природе. Этот вид происходит из Восточной Африки.

Ученые обнаружили, что как у взрослых жирафов, живущих в неволе, так и в дикой природе, самки имеют пропорционально длиннее шею, чем самцы – то есть относительно всего роста животного.



Зачем жирафам длинные шеи / Фото Unsplash

Самки также имеют пропорционально длиннее "туловище" – основная часть тела, которая не включает ноги, шею и голову. Взрослые самцы имеют более длинные передние лапы – эффективные для восхождения на самку во время спаривания, – и более широкую шею, которая может выдержать удары от самцов-соперников во время драк.

Кроме того, в исследовании указано, что позже масса шеи еще больше увеличилась вследствие конкуренции между самцами и полового отбора.

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