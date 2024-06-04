Но сколько глаз у пауков и как они используют их? Исследователи рассказали о количестве глаз у этих существ и почему в своей жизни они полагаются вовсе не на зрение.

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Зачем паукам 8 глаз, если у них все равно плохое зрение

Хотя большинство пауков обычно имеют восемь глаз в четырех парах, существуют виды, которые имеют меньше глаз. Например, известно, что бурые пустынные пауки имеют только шесть глаз, тогда как другие могут иметь только два или четыре глаза. Удивительно, но есть пауки, которые эволюционировали до рудиментарных глаз, демонстрируя разнообразный спектр приспособлений этих удивительных созданий на Земле.

Несмотря на то, что у пауков значительно больше глаз, чем у людей, они на самом деле видят не так уж и хорошо. Вместо этого часто полагаются на такие сигналы как прикосновения и вибрации, а порой даже запахи.

Исследователи обнаружили, что на Земле существует примерно 45 000 видов пауков, развенчав распространенную ошибку, что все пауки являются насекомыми. Эти паукообразные принадлежат к классу членистоногих. Благодаря своему широкому разнообразию некоторые пауки эволюционировали к исключительному зрению, в то время, как другие виды полностью потеряли глаза.

Как устроены глаза пауков

Пауки имеют глаза, схожие с человеческими, хотя и есть ключевое отличие. Насекомые известны своим сложным строением глаз, но пауки имеют глаза, состоящие из одной линзы, в отличие от двойных, которые есть у людей.

Ученые выяснили, что главные глаза пауков, известные как переднемедиальные глаза, являются самой большой центральной парой, а иногда включают несколько дополнительных пар. Эти глаза стратегически расположены вокруг головы паука, что обеспечивает им более широкое поле зрения по сравнению с другими существами, которые имеют шею для поворота.



Как устроены глаза пауков / Фото Unsplash

Так, глаза пауков расположены по бокам головы и позволяют им получить более широкий обзор, чтобы защититься от хищников или обнаружить добычу под разными углами. Все эти пары глаз называются вторичными.

Какое зрение у пауков

Уникальное расположение глаз пауков-прыгунов стало темой недавних исследований. Известно, что эти пауки имеют 8 глаз в четырех парах, причем одна пара немного больше и расположена в передней части головы. Другие пары глаз расположены по бокам, что помогает им обнаруживать объекты, которые приближаются сбоку.

Исследователи завершили серию экспериментов, которые выявили значение глаз для определенного вида пауков. Результаты показывают, что глаза играют жизненно важную роль в обнаружении добычи или хищников, а также в распознавании пауков, с которыми они ранее встречались.