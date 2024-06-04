Але скільки очей у павуків і як вони використовують їх? Дослідники розповіли про кількість очей у цих істот й чому у своєму житті вони покладаються зовсім не на зір.

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Навіщо павукам 8 очей, якщо у них все одно поганий зір

Хоча більшість павуків зазвичай мають вісім очей у чотирьох парах, існують види, які мають менше очей. Наприклад, відомо, що бурі пустельні павуки мають лише шість очей, тоді як інші можуть мати лише два або чотири ока. Дивно, але є павуки, які еволюціонували до рудиментарних очей, демонструючи різноманітний спектр пристосувань цих дивовижних створінь на Землі.

Попри те, що у павуків значно більше очей, ніж у людей, вони насправді бачать не так вже й добре. Натомість часто покладаються на такі сигнали як дотики та вібрації, а часом навіть запахи.

Дослідники виявили, що на Землі існує приблизно 45 000 видів павуків, розвінчавши поширену помилку, що всі павуки є комахами. Ці павукоподібні належать до класу членистоногих. Завдяки своєму широкому розмаїттю деякі павуки еволюціонували до виняткового зору, в той час, як інші види повністю втратили очі.

Як влаштовані очі павуків

Павуки мають очі, схожі з людськими, хоча і є ключова відмінність. Комахи відомі своєю складною будовою очей, але павуки мають очі, що складаються з однієї лінзи, на відміну від подвійних, які є в людей.

Вчені з'ясували, що головні очі павуків, відомі як передньомедіальні очі, є найбільшою центральною парою, а іноді включають кілька додаткових пар. Ці очі стратегічно розташовані навколо голови павука, що забезпечує їм ширше поле зору порівняно з іншими істотами, які мають шию для повороту.



Як влаштовані очі павуків / Фото Unsplash

Так, очі павуків розташовані з боків голови та дозволяють їм отримати ширший огляд, щоб захиститися від хижаків або виявити здобич під різними кутами. Усі ці пари очей називаються вторинними.

Який зір у павуків

Унікальне розташування очей павуків-стрибунів стало темою нещодавніх досліджень. Відомо, що ці павуки мають 8 очей у чотирьох парах, причому одна пара трохи більша і розташована в передній частині голови. Інші пари очей розташовані з боків, що допомагає їм виявляти об'єкти, які наближаються збоку.

Дослідники завершили серію експериментів, які виявили значення очей для певного виду павуків. Результати показують, що очі відіграють життєво важливу роль у виявленні здобичі або хижаків, а також у розпізнаванні павуків, з якими вони раніше зустрічалися.