Девід Блекберн, Джеймі Грей та Едвард Стенлі використовували методи мікросканування з високою роздільною здатністю, щоб вивчити внутрішню будову цих унікальних жаб. І зробили несподіване відкриття.

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Як дихає єдиний вид жаб без легень?

У 2008 році дослідники зробили революційне відкриття, визначивши барбурулу, також відому як борнейська плоскоголова жаба, як єдиний вид земноводних, у якого відсутні легені. Вивчення їхньої внутрішньої будови підтвердило відсутність легенів, що дозволило висунути теорію про те, що ці унікальні жаби отримують кисень через шкіру з води у своєму середовищі існування.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що певні види черв'яків і саламандр не мають легенів, що призвело до гіпотези про те, що жаби також можуть бути позбавлені цього органу.

Дослідники пов'язують відсутність легенів у жаб з їхнім проживанням у річках з сильною течією на Борнео, де великі легені можуть перешкоджати їхньому виживанню через проблеми з плавучістю.

Барбурул вчені використовували мікроКТ-сканер високої роздільної здатності, щоб ближче розглянути порожнину в нижній частині рота жаби, яку виявили у всіх спійманих особин. Ця порожнина, яка з'єднувалася з рештою рота через крихітну щілину, при найближчому розгляді виявилася парою маленьких і тонких легень.



Єдиний вид жаб без легень насправді має їх / Фото Unsplash

Вчені не виключають, що барбурули можуть дихати і шкірою, і легенями, але щоб з'ясувати остаточно, їм потрібно провести додаткові дослідження жаб.

До слова, на глибині близько 1 000 метрів, де панує темрява, був помічений масивний "перегонник", який використовує свої "фари", щоб засліпити здобич перед тим, як почати запеклу атаку. Мовиться про тихоокеанського кальмара.