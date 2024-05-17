Дослідникам вдалося записати на відео, як тихоокеанський кальмар своїми величезними "фарами" сліпить жертву, перш ніж напасти на неї.

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Вчені записали момент атаки величезного кальмара на жертву

У царстві океану кальмар Дана (Taningia danae) виділяється як грізний вищий хижак, оснащений важливими інструментами для виживання. Серед цих інструментів – пара яскравих "фар", відомих з наукової точки зору як фотофори, які випромінюють світло у відповідь на суміш речовин з киснем. Вони демонструють класичну демонстрацію біолюмінесценції, підкреслюючи майстерність кальмара в його підводному середовищі.

У новому дослідженні команді з Університету Західної Австралії (UWA) вдалося зняти відео, на якому видно рідкісного кальмара в режимі атаки під час дослідницького круїзу в Тихому океані.

Як це було: дивіться захопливе відео

Вчені знімали кадри за допомогою камер вільного падіння, прикріплених до рами зі шматком філе скумбрії як приманку. Камери опускалися в океан зі швидкістю приблизно 60 метрів на хвилину, коли їх атакував кальмар.

Можна побачити, як мембрани, що вкривають фотофори, відкриваються і закриваються, щоб вмикати та вимикати світло. Внутрішня частина рук кальмара вкрита смертоносними гачками, і тепер ми можемо відносно уявити те, як бути його жертвою,

– каже доктор Хізер Стюарт.

Відомо, що представники цього виду можуть досягати близько 2 метрів завдовжки, а також мають найбільші фотофори у тваринному світі – вони досягають розміру лимона.

Професор Алан Джеймісон показав, що більшість наукових знань про кальмарів отримано завдяки нанизуванню на мілину, випадковому вилову в тралові сітки та дослідженню вмісту шлунку китів. Однак, ця обмежена інформація дає лише уявлення про біологію кальмарів, залишаючи прогалини в розумінні їхньої повсякденної поведінки.

Нагадаємо, на берег Зовнішніх берегів Північної Кароліни був викинутий величезний фрагмент черепа з двома рядами нерівних, схожих на зуби країв. Вчені вважають, що він належить одному з найбільших морських ссавців в океані.