Під час 5-річного дослідження вчені виявили, що тварина-рекордсмен із затримки дихання мешкає в океані. Дзьоборил Кюв'є, вид морських ссавців з родини дзьобатих китів, виявився здатним затримувати дихання на дивовижні 3 години 42 хвилини.

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Дзьоборил Кюв'є може затримати дихання майже на 4 години

У ході відкриття вчені спостерігали за твариною, здатною затримувати дихання на 4 години. Цей видатний подвиг перевершує світовий рекорд затримки дихання, який становить 24 хвилини 37 секунд. Дослідження також показало, що середня тривалість занурення дзьоборилих китів становить 59 хвилин, і лише 5% особин перебувають під водою понад 1 годину 17,7 хвилини.

Дослідники зазначають, що в океані є й інші тварини, які здатні затримувати дихання на довше, ніж у середньому дзьоборили Кув'є. Наприклад, попередні дослідження показали, що кашалоти здатні проводити під водою майже півтори години, перш ніж їм знадобиться піднятися на поверхню, щоб подихати.



Дзьоборил Кюв'є / Фото BluePlanetArchive, Whale Watch Azores

Крім китоподібних, рекордсменами вважаються морські слони, здатні затримувати дихання під час пірнань на термін до двох годин.

Як тваринам вдається не дихати тривалий час?

Доктор Майкл Беренбринк виявив, що морські ссавці мають унікальну здатність затримувати дихання на тривалий час завдяки наявності в їхніх м'язах білка під назвою міоглобін. Цей білок ефективно зберігає кисень і полегшує його подачу до м'язових клітин, що дозволяє цим тваринам процвітати у водному середовищі.

У людей також є міоглобін, проте в набагато менших кількостях — надто велика кількість білків, розташованих близько один до одного, можуть злипнутися і спричинити захворювання,

– підкреслює він.

У 2013 році вчені з'ясували, чому цього не відбувається у морських ссавців. Зокрема, їхній міоглобін заряджений позитивно, що захищає тварин – білки відштовхуються один від одного і не злипаються.

Але вчені вважають, що міоглобін може бути лише маленьким шматочком головоломки, коли справа доходить до розуміння дзьоборилих Кюв'ю. Дослідники підозрюють, що ці тварини мають низьку швидкість метаболізму, що дозволяє їм більш ефективно зберігати кисень. Також вони еволюціонували, щоб краще переносити лактат, який накопичується в їхніх м'язах, коли вони переходять на анаеробний метаболізм.