Исследователям удалось записать на видео, как тихоокеанский кальмар своими огромными "фарами" слепит жертву, прежде чем напасть на нее.

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Ученые записали момент атаки огромного кальмара на жертву

В царстве океана кальмар Дана (Taningia danae) выделяется как грозный высший хищник, оснащен важными инструментами для выживания. Среди этих инструментов – пара ярких "фар", известных с научной точки зрения как фотофоры, которые излучают свет в ответ на смесь веществ с кислородом. Они демонстрируют классическую демонстрацию биолюминесценции, подчеркивая мастерство кальмара в его подводной среде.

В новом исследовании команде из Университета Западной Австралии (UWA) удалось снять видео, на котором видно редкого кальмара в режиме атаки во время исследовательского круиза в Тихом океане.

Как это было: смотрите захватывающее видео

Ученые снимали кадры с помощью камер свободного падения, прикрепленных к раме с куском филе скумбрии в качестве приманки. Камеры опускались в океан со скоростью примерно 60 метров в минуту, когда их атаковал кальмар.

Можно увидеть, как мембраны, покрывающие фотофоры, открываются и закрываются, чтобы включать и выключать свет. Внутренняя часть рук кальмара покрыта смертоносными крючками, и теперь мы можем относительно представить то, как быть его жертвой,

– говорит доктор Хизер Стюарт.

Известно, что представители этого вида могут достигать около 2 метров в длину, а также имеют самые большие фотофоры в животном мире – они достигают размера лимона.

Профессор Алан Джеймисон показал, что большинство научных знаний о кальмарах получено благодаря нанизыванию на мель, случайному вылову в траловые сети и исследованию содержимого желудка китов. Однако, эта ограниченная информация дает лишь представление о биологии кальмаров, оставляя пробелы в понимании их повседневного поведения.

Напомним, что, на берег Внешних берегов Северной Каролины был выброшен огромный фрагмент черепа с двумя рядами неровных, похожих на зубы краев. Ученые считают, что он принадлежит одному из крупнейших морских млекопитающих в океане.