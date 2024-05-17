Фрагмент черепа появился на острове Хаттерас в одноименном национальном побережье мыса Хаттерас, к югу от деревни Сальво. О невероятной находке сообщили в Службе национальных парков США (NPS).

Читайте также Не успела спастись: редкое существо возрастом 150 миллионов лет умерло на дороге регенерации

На пляж вынесло череп горбатого кита

В недавнем исследовании ученые проанализировали фрагмент черепа размером примерно 90 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в высоту.

Представители службы парка отметили, что найденный фрагмент черепа, вероятно, является частью "черепной полости" морского существа. По оценкам экспертов, животное могло иметь длину до 18 метров и весить около 40 тонн. Предполагают, что фрагмент черепа, вероятно, принадлежит горбатому киту (Megaptera novaeangliae).



На побережье обнаружили огромный фрагмент черепа кита / Фото National Park Service

Что известно об этих существах?

Киты имеют специальную структуру черепа, что обеспечивает их уникальное пищевое поведение. То, что похоже на зубы на черепе, вероятнее всего, является отрезанным участком, где череп был соединен с другой частью тела.

Горбатые киты, известны как фильтраторы, используют белковую структуру под названием "усы" вместо зубов для сбора планктона и водорослей. Также черепа китов чрезвычайно гибкие, особенно в черепных суставах, чтобы приспособиться к необходимости широко открывать рот, чтобы потреблять и фильтровать большое количество воды.

Известно, что у горбатых китов также есть нижние челюсти, которые не срослись с черепом - ученые считают, что недавно обнаруженный фрагмент черепа, может подсказать то, как череп был отделен от нижних челюстей кита.

К слову. Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) свидетельствуют о том, что большинство горбатых китов погибают в результате смертельных столкновений с кораблями или рыболовных снастей, в которых они могут запутаться.