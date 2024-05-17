Фрагмент черепа з'явився на острові Хаттерас в однойменному національному узбережжі мису Хаттерас, на південь від села Сальво. Про неймовірну знахідку повідомили в Службі національних парків США (NPS).

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На пляж винесло череп горбатого кита

У нещодавньому дослідженні вчені проаналізували фрагмент черепа розміром приблизно 90 сантиметрів у ширину і 60 сантиметрів у висоту.

Представники служби парку зазначили, що знайдений фрагмент черепа, ймовірно, є частиною "черепної порожнини" морської істоти. За оцінками експертів, тварина могла мати довжину до 18 метрів і важити близько 40 тонн. Припускають, що фрагмент черепа, ймовірно, належить горбатому киту (Megaptera novaeangliae).



На узбережжі виявили величезний фрагмент черепа кита / Фото National Park Service

Що відомо про цих істот?

Кити мають спеціальну структуру черепа, що забезпечує їхню унікальну харчову поведінку. Те, що схоже на зуби на черепі, найімовірніше, є відрізаною ділянкою, де череп був з'єднаний з іншою частиною тіла.

Горбаті кити, відомі як фільтратори, використовують білкову структуру під назвою "вуса" замість зубів для збирання планктону та водоростей. Також черепи китів надзвичайно гнучкі, особливо в черепних суглобах, щоб пристосуватися до необхідності широко відкривати рот, щоб споживати й фільтрувати велику кількість води.

Відомо, що у горбатих китів також є нижні щелепи, які не зрослися з черепом — вчені вважають, що нещодавно виявлений фрагмент черепа, може підказати те, як череп був відділений від нижніх щелеп кита.

До слова. Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) свідчать про те, що більшість горбатих китів гинуть унаслідок смертельних зіткнень із кораблями або риболовецьких снастей, у яких вони можуть заплутатися.