Дэвид Блэкберн, Джейми Грей и Эдвард Стэнли использовали методы микросканирования с высоким разрешением, чтобы изучить внутреннее строение этих уникальных лягушек. И сделали неожиданное открытие.

Смотрите также Покраснел до неузнаваемости: показали редкие кадры самого "застенчивого" осьминога на пляже

Как дышит единственный вид лягушек без легких?

В 2008 году исследователи сделали революционное открытие, определив барбурулу, также известную как борнейская плоскоголовая лягушка, как единственный вид земноводных, у которого отсутствуют легкие. Изучение их внутреннего строения подтвердило отсутствие легких, что позволило выдвинуть теорию о том, что эти уникальные лягушки получают кислород через кожу из воды в своей среде обитания.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что определенные виды червей и саламандр не имеют легких, что привело к гипотезе о том, что лягушки также могут быть лишены этого органа.

Исследователи связывают отсутствие легких у лягушек с их обитанием в реках с сильным течением на Борнео, где большие легкие могут препятствовать их выживанию из-за проблем с плавучестью.

Барбурул ученые использовали микроКТ-сканер высокого разрешения, чтобы ближе рассмотреть полость в нижней части рта лягушки, которую обнаружили у всех пойманных особей. Эта полость, которая соединялась с остальным ртом через крошечную щель, при ближайшем рассмотрении оказалась парой маленьких и тонких легких.



Единственный вид лягушек без легких на самом деле имеет их / Фото Unsplash

Ученые не исключают, что барбурулы могут дышать и кожей, и легкими, но чтобы выяснить окончательно, им нужно провести дополнительные исследования лягушек.

К слову, на глубине около 1 000 метров, где царит темнота, был замечен массивный "перегонщик", который использует свои "фары", чтобы ослепить добычу перед тем, как начать ожесточённую атаку. Говорится о тихоокеанском кальмаре.