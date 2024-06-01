Исследователям удалось снять редкие кадры того, как морское существо меняет цвет, выбираясь из-под камня на пляже. Оно стало ярко-красным буквально за мгновение. Почему осьминог внезапно сменил окрас – читайте дальше!

Смотрите также "Может откусить палец": мужчина достал из озера страшное доисторическое существо – потрясающие фото

Обнаружили наиболее "стеснительного" осьминога

На британском пляже Менай-Бридж двое отдыхающих заметили щупальца, спрятанные под скалой. Действуя быстро, они связались с членом Общества охраны морской среды (MCS), который помог им отснять редкие кадры.

По словам помощницы MCS Сиары Тейлор, она подошла к месту, на которое указали отдыхающие, а затем они начали вместе ждать. Через некоторое время осьминог выбрался из своего каменного укрытия и начал двигаться в сторону моря.



Осьминог внезапно начал краснеть / Фото Ciara Taylor

Захватывающий поворот событий наступил тогда, когда осьминог за считанные секунды изменил цвет тела с призрачно-белого на ярко-красный, вынырнув на поверхность. Затем существо радостно вернулось в море, оставив зрителей пораженными быстрым превращением.

В самом процессе изменения цвета нет ничего удивительного. Предыдущие исследования уже показали, что под кожей животных есть тысячи клеток, каждая из которых содержит мешочки, заполненные пигментами разного цвета. Растягивая или сжимая эти мешочки, животные могут быстро менять яркость каждого из этих цветов.

На кадрах, снятых на пляже, был замечен спиральный или рогатый осьминог (Edone cirrosa) – вид, который не является редкостью в британских водах. Этих осьминогов часто можно увидеть у побережья Великобритании и на пляжах по всей Европе.



Рогатый осьминог резко изменил цвет с белого на ярко-красный / Фото Ciara Taylor

Редким наблюдением ученые признали необычное появление рогатого осьминога за пределами его естественной среды обитания. Неуловимое существо известно своей способностью менять цвет – явление, которое редко удается зафиксировать на видео. Немногочисленность записей этих существ объясняется их одиночной природой, поскольку они, как правило, неактивны днем, предпочитают прятаться и являются экспертами в маскировке.

Существует множество причин, почему осьминог может изменить цвет своего тела, однако в этом случае, вероятно, животное восприняло людей как угрозу, а потому попыталось отпугнуть их,

– говорит специалист по данным MCS Ангус Джексон.

Осьминоги весьма умные и сложные существа, которые используют изменение цвета как стратегию защиты, а также как форму общения и маскировки.

Как осьминог сменил цвет: смотрите видео

К слову, статистические данные свидетельствуют о росте популяции рогатых осьминогов в последние годы. Эксперты связывают эту тенденцию с уменьшением количества их хищников, таких как треска, и потеплением температуры моря из-за изменения климата.