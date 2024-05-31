Животное имеет ребристый панцирь, голову треугольной формы с заостренным, ярко выраженным крючком в клюве. Кроме того, рыбак поймал еще аллигаторовую щуку.

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Рыбак поймал аллигаторную черепаху

Аллигаторные черепахи – пресноводные рептилии, напоминающие небольшого крокодила с ребристым панцирем, головой треугольной формы с заостренным, ярко выраженным крючком в клюве.

Их ареал, согласно данным Техасского департамента парков и дикой природы (TPWD), простирается от восточной части Техаса до Флориды и даже Огайо.

Арт Уэстон поймал аллигаторную черепаху
Арт Вестон поймал аллигаторную черепаху / Фото Art Weston

Этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому их вылов в Техасе является незаконным. Вестону и Киркланду – мировым и национальным рекордсменам по рыбной ловле – пришлось выпустить свою добычу обратно в воду. Мужчины были крайне осторожными, чтобы избежать укуса.

Все это время черепаха следила за моими движениями и держала пасть открытой, готовясь нанести удар, если я сделаю неправильное движение,
– рассказал Уэстон о том, как они снимали животное с крючка.

Аллигаторная черепаха
Аллигаторная черепаха / Фото Art Weston

На следующий день рекордсменам снова повезло – они выловили аллигаторную щуку весом 85,3 килограмма. Американцы даже подали официальную заявку, чтобы зарегистрировать новый мировой рекорд.

Рыбаки также выловили аллигаторовую щуку весом 85,3 килограмма
Рыбаки также выловили аллигаторную щуку весом 85,3 килограмма / Фото Art Weston

Кстати, в прошлом году Уэстон установил мировой рекорд, поймав 133-килограммовую аллигаторную щуку на длинную леску.