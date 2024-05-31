Животное имеет ребристый панцирь, голову треугольной формы с заостренным, ярко выраженным крючком в клюве. Кроме того, рыбак поймал еще аллигаторовую щуку.

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Рыбак поймал аллигаторную черепаху

Аллигаторные черепахи – пресноводные рептилии, напоминающие небольшого крокодила с ребристым панцирем, головой треугольной формы с заостренным, ярко выраженным крючком в клюве.

Их ареал, согласно данным Техасского департамента парков и дикой природы (TPWD), простирается от восточной части Техаса до Флориды и даже Огайо.



Арт Вестон поймал аллигаторную черепаху / Фото Art Weston

Этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому их вылов в Техасе является незаконным. Вестону и Киркланду – мировым и национальным рекордсменам по рыбной ловле – пришлось выпустить свою добычу обратно в воду. Мужчины были крайне осторожными, чтобы избежать укуса.

Все это время черепаха следила за моими движениями и держала пасть открытой, готовясь нанести удар, если я сделаю неправильное движение,

– рассказал Уэстон о том, как они снимали животное с крючка.



Аллигаторная черепаха / Фото Art Weston

На следующий день рекордсменам снова повезло – они выловили аллигаторную щуку весом 85,3 килограмма. Американцы даже подали официальную заявку, чтобы зарегистрировать новый мировой рекорд.



Рыбаки также выловили аллигаторную щуку весом 85,3 килограмма / Фото Art Weston

Кстати, в прошлом году Уэстон установил мировой рекорд, поймав 133-килограммовую аллигаторную щуку на длинную леску.