Тварина має ребристий панцир, голову трикутної форми із загостреним, яскраво вираженим гачком у дзьобі. Крім того, рибалка зловив ще алігаторову щуку.

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Рибалка спіймав алігаторну черепаху

Алігаторні черепахи – прісноводні рептилії, що нагадують невеликого крокодила з ребристим панциром, головою трикутної форми із загостреним, яскраво вираженим гачком у дзьобі.

Їхній ареал, згідно з даними Техаського департаменту парків і дикої природи (TPWD), простягається від східної частини Техасу до Флориди й навіть Огайо.

Арт Вестон спіймав алігаторну черепаху
Арт Вестон спіймав алігаторну черепаху / Фото Art Weston

Цей вид перебуває під загрозою зникнення, тож їхній вилов у Техасі є незаконним. Вестону і Кіркланду – світовим та національним рекордсменам із рибного лову – довелось випустити свою здобич назад у воду. Чоловіки були вкрай обережними, щоб уникнути укусу.

Весь цей час черепаха стежила за моїми рухами й тримала пащу відкритою, готуючись завдати удару, якщо я зроблю неправильний рух,
— розповів Вестон про те, як вони знімали тварину з гачка.

Алігаторна черепаха
Алігаторна черепаха / Фото Art Weston

Наступного дня рекордсменам знову пощастило – вони виловили алігаторову щуку вагою 85,3 кілограма. Американці навіть подали офіційну заявку, щоб зареєструвати новий світовий рекорд.

Рибалки також виловили алігаторову щуку вагою 85,3 кілограма
Рибалки також виловили алігаторову щуку вагою 85,3 кілограма / Фото Art Weston

До речі, торік Вестон встановив світовий рекорд, спіймавши 133-кілограмову алігаторову щуку на довгу волосінь.