Около 100 лет назад ученые впервые наткнулись на самое большое беспозвоночное на планете – колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) – одну из самых больших загадок океана. Но сейчас исследователи считают, что им впервые в истории удалось обнаружить живого детеныша самого большого беспозвоночного на планете.

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Исследователи наконец обнаружили самое большое на Земле беспозвоночное

В честь 100-летия со дня открытия этого вида международная исследовательская группа объявила об амбициозной инициативе – найти и изучить крупнейшего беспозвоночного на Земле в его естественной среде обитания до 2025 года. Начиная с декабря 2022 года и завершая мартом 2023 года, ученые отправились в четыре отдельные экспедиции в Антарктиду в поисках неуловимого гигантского кальмара.

В своей работе команда использовала полярное туристическое судно Ocean Endeavour, оснащенное системой глубоководных камер, которую можно было опустить на максимальную глубину 400 метров. Ученым не удалось обнаружить взрослую особь, но они сняли видео стеклянного кальмара размером всего 10 – 12 сантиметров.

Вот, что обнаружили ученые: смотрите видео

Ученые сейчас изучают видеоматериалы, которые указывают на присутствие детенышей гигантского кальмара. Однако существует вероятность того, что команда наткнулась на новый вид взрослого стеклянного кальмара, Galiteuthis glacialis.

По последним данным, эксперты определили, что взрослый колоссальный кальмар может достигать удивительных 14 метров в длину и весить не менее 500 килограммов. Такие огромные размеры принесли гигантскому кальмару престижный титул самого большого по весу беспозвоночного в мире.

Представители этого невероятного вида обитают в глубоком море Южного океана, окружающего Антарктиду. Колоссальный кальмар - огромный пример того, как мало нам все еще известно об океане,

– предполагают ученые.

Отметим, что стеклянные кальмары известны как семейство Cranchiidae, к которому относятся как колоссальные кальмары, так и виды Galiteuthis glacialis. Это единственные известные Cranchidae, обитающие в антарктических условиях.



Galiteuthis glacialis / Фото Reddit

По словам доктора Аарона Эванса, кальмары, которых мы наблюдали, потенциально могут принадлежать к различным жизненным стадиям или Galiteuthis glacialis, или Mesonychoteuthis hamiltoni. Для разгадки этой загадочной тайны требуется дальнейший анализ.

На кадрах, снятых учеными, видно большое количество морского снега - органического вещества, падающего в самые темные глубины океана. Именно морской снег скрывает таинственного кальмара по мере его появления в кадре.

К слову, австралийские исследователи в парке в Витсанде обнаружили новый вид пауков. Их назвали пауками-пеликанами. Эти существа имеют "копьевидные" ноги, которые используют, чтобы захватывать и убивать других пауков ради своей добычи.