Эти существа имеют "копьевидные" ноги, которые используют, чтобы захватывать и убивать других пауков ради своей добычи. Что известно о новооткрытых существах и как они выглядят – далее в материале.

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В Австралии обнаружили новый вид "пауков-убийц"

Во время ряда визитов в Национальный парк Конвей в Витсандее в течение прошлого года исследователи изучали местную дикую природу, сосредоточившись на пауках-пеликанах. Их усилия привели к открытию восьми ранее не идентифицированных пауков, что в конце концов выявило присутствие нового вида в этой местности.

Согласно исследованию, эти существа являются "причудливой группой" хищников, обитающих в Австралии. Паук-пеликан из внутренних районов Уитсандей, также известный как Austrarchaea andersoni, имеет красновато-коричневый цвет и необычную форму тела.



Австралийские исследователи обнаружили новый вид пауков / Фото G. Anderson and M. Rix

Когда длинные ноги паука втянуты, он выглядит компактным, но когда вытягивает их, то сразу видно странное телосложение животного. Пауки имеют длину примерно 0,25 сантиметра и две пары "рудиментарных" рогов и несколько "горбообразных" горбов на их брюшках. Пока их можно найти только в листьях на земле тропического леса.

Согласно исследованию, пауки-пеликаны, которых иногда называют "пауками-убийцами", питаются другими существами, захватывая и манипулируя ими своими "длинными, похожими на копья" ногами.



Паук-пеликан Austrarchaea andersoni / Фото G. Anderson and M. Rix

Ученые идентифицировали новый вид по физическим особенностям пауков, включая форму тела по сравнению с другими пауками-пеликанами. На фотографиях исследования показано, как пауки сидят на ветке. Существа способны втягивать и разгибать ноги.

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