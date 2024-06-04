Кто такой бинтуронг?

Бинтуронг, хищное млекопитающее из семейства Виверовых, оказался единственным видом в своем роде, который не имеет близких родственников. Его ближайшие родственники – обычные мусанги.

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Это уникальное создание с угловатым телосложением и короткими ногами. Покрытое длинным и жестким черным или темно-серым мехом, животное выделяется белыми усиками на морде, которые помогают ему исследовать окружающую среду.



Бинтуронг / Фото Википедия

Внешне бинтуронг похож на енота, поэтому сначала его относили к семейству Енотовых. Однако некоторые зоологи не согласились с этим и перевели животное в семейство Виверовых.

Неожиданным открытием стало то, что исследователи обнаружили, что бинтуронг не совсем вписывается в среду других членов своего семейства из-за минимум трех серьезных отличий. Бинтуронг, известен своим мехом и неуклюжестью, похож на медведя и имеет привычки, подобные привычкам обычного кота.

Длина тела взрослого животного может достигать почти 1 метра. Бинтуронг, уникальное существо, может похвастаться длинным хвостом, который почти равен длине его тела. Это животное, весящее от 18 до 20 килограммов, использует свой хвост, чтобы маневрировать по веткам и даже висеть на деревьях вниз головой. Примечательно, что это единственный хищник в Восточном полушарии, который использует хвост таким образом.

Где и как живут бинтуронги?

Обитатели региона Юго-Восточной Азии, бинтуронги, как известно, процветают в разных местах от Индии до Индонезийского архипелага. Эти существа часто встречаются во влажных тропических лесах и кустарниках, предпочитая участки с густой растительностью.

Эти животные являются хищниками, но не очень кровожадными. Их рацион включает рыбу, птиц и их яйца, мелких пресмыкающихся и грызунов. Однако они всегда предпочитают сладкие фрукты и молодые побеги жирному мясу. В трудные времена они могут есть даже падаль, поэтому их можно назвать всеядными.



Кто такой бинтуронг / Фото Википедия

Бинтуронги демонстрируют большую ловкость и скорость, передвигаясь по деревьям, но на земле совсем неуклюжие. Эти существа известны своими исключительными способностями к плаванию, способны оставаться под водой на протяжении длительного времени. Хотя бинтуронги активны преимущественно ночью, сообщалось об их появлении и днем.

В своей естественной среде обитания бинтуронги сталкиваются с рядом угроз со стороны хищников, таких как леопарды, тигры, крокодилы, хищные птицы, дикие собаки и люди. Хотя мех этих животных не пользуется большим спросом из-за своей жесткости, их мясо считается деликатесом в таких регионах, как Вьетнам, Лаос и некоторые части Индии.

Внешне бинтуронги кажутся неуклюжими и медлительными, но в моменты опасности они становятся агрессивными – кусаются, царапаются и выкручиваются, делая все возможное для защиты.

К слову, лягушка Barbourula kalimantanensis, которая когда-то считалась единственным видом лягушек без легких, на самом деле имеет их. Думали, что лягушка использует кожное дыхание, однако исследователи обнаружили новый крошечный орган.