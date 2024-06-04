Хто такий бінтуронг?

Бінтуронг, хижий ссавець з родини Віверових, виявився єдиним видом у своєму роді, який не має близьких родичів. Його найближчі родичі – звичайні мусанги.

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Це унікальне створіння з незграбною статурою і короткими ногами. Вкрита довгим і жорстким чорним або темно-сірим хутром, тварина виділяється білими вусиками на морді, які допомагають їй досліджувати навколишнє середовище.



Бінтуронг / Фото Вікіпедія

Зовні бінтуронг схожий на єнота, тому спочатку його відносили до сімейства Єнотових. Однак деякі зоологи не погодилися з цим і перевели тварину до сімейства Віверових.

Несподіваним відкриттям стало те, що дослідники виявили, що бінтуронг не зовсім вписується в середовище інших членів своєї родини через щонайменше три серйозні відмінності. Бінтуронг, відомий своїм хутром і незграбністю, схожий на ведмедя і має звички, подібні до звичок звичайного кота.

Довжина тіла дорослої тварини може сягати майже 1 метра. Бінтуронг, унікальна істота, може похвалитися довгим хвостом, який майже дорівнює довжині її тіла. Ця тварина, що важить від 18 до 20 кілограмів, використовує свій хвіст, щоб маневрувати по гілках і навіть висіти на деревах вниз головою. Примітно, що це єдиний хижак у Східній півкулі, який використовує хвіст у такий спосіб.

Де і як живуть бінтуронги?

Мешканці регіону Південно-Східної Азії, бінтуронги, як відомо, процвітають у різних місцях від Індії до Індонезійського архіпелагу. Ці істоти часто зустрічаються у вологих тропічних лісах і чагарниках, віддаючи перевагу ділянкам з густою рослинністю.

Ці тварини є хижаками, але не дуже кровожерливими. Їх раціон включає рибу, птахів та їх яйця, дрібних плазунів і гризунів. Однак вони завжди віддають перевагу солодким фруктам і молодим пагонам над жирним м’ясом. У важкі часи вони можуть їсти навіть падло, тому їх можна назвати всеїдними.



Хто такий бінтуронг / Фото Вікіпедія

Бінтуронги демонструють неабияку спритність і швидкість, пересуваючись по деревах, але на землі зовсім незграбні. Ці істоти відомі своїми винятковими здібностями до плавання, здатні залишатися під водою протягом тривалого часу. Хоча бінтуронги активні переважно вночі, повідомлялося про їх появу і вдень.

У своєму природному середовищі існування бінтуронги стикаються з низкою загроз з боку хижаків, таких як леопарди, тигри, крокодили, хижі птахи, дикі собаки та люди. Хоча хутро цих тварин не має великого попиту через свою жорсткість, їхнє м'ясо вважається делікатесом у таких регіонах, як В'єтнам, Лаос і деякі частини Індії.

Зовні бінтуронги здаються незграбними і повільними, але в моменти небезпеки вони стають агресивними – кусаються, дряпаються і викручуються, роблячи все можливе для захисту.

До слова, жаба Barbourula kalimantanensis, яка колись вважалася єдиним видом жаб без легенів, насправді має їх. Думали, що жаба використовує шкірне дихання, однак дослідники виявили новий крихітний орган.