Мільйони років тому жирафи з найдовшою шиєю могли діставати більше листя на деревах, що давало їм перевагу у виживанні в конкурентній боротьбі. Через передачу генів довга шия стала визначною ознакою жирафів. Тому зараз вчені зі Сполучених Штатів переглядають теорію еволюції Чарльза Дарвіна.

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Чому в жирафів довгі шиї?

Вчені вважають, що саме підвищені харчові потреби самок зумовили еволюцію довгих ший у жирафів. Нове дослідження ґрунтується на теорії еволюції Чарльза Дарвіна XIX століття.

Фахівці виявили, що самки жирафів мають пропорційно довшу шию порівняно з самцями. Вважається, що це явище пов'язане з підвищеними потребами в харчуванні під час вагітності та лактації. Крім того, дослідники відзначили, що самки жирафів мають більш похилу форму тіла, в той час, як самці стоять більш прямо.



Структура тіла жирафа / Фото Pennsylvania State University

Ці тварини їдять листя лише кількох видів дерев, а довша шия дозволяє їм проникати вглиб дерев, щоб дістати листя. Коли самки досягають 4 – 5 років, вони тривалий час вагітні та змушені годувати малят. Саме підвищені харчові потреби самок зумовили еволюцію довгих ший у жирафів,

– каже Дуглас Кейвенер, професор біології з Університету штату Пенсильванія.

Для дослідження вчені зібрали тисячі фотографій жирафів масаї (Giraffa tippelskirchi), що мешкають у неволі та в дикій природі. Цей вид походить зі Східної Африки.

Вчені виявили, що як у дорослих жирафів, що живуть у неволі, так і в дикій природі, самки мають пропорційно довшу шию, ніж самці – тобто відносно всього зросту тварини.



Навіщо жирафам довгі шиї / Фото Unsplash

Самки також мають пропорційно довший "тулуб" – основна частина тіла, яка не включає ноги, шию і голову. Дорослі самці мають довші передні лапи – ефективні для сходження на самку під час спарювання, – й ширшу шию, яка може витримати удари від самців-суперників під час бійок.

Крім того, у дослідженні вказано, що пізніше маса шиї ще більше збільшилася внаслідок конкуренції між самцями та статевого добору.

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