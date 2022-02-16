Выдры Арахис, Джелли, Сако, Гарри и Тедди работали, не покладая лапок. Рисование – не просто способ порадовать гостей аквариума. Это также полезно для животных – они развлекаются и учатся взаимодействовать с человеком.

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Как выдр научили рисовать

Поскольку выдры наиболее активны утром, день рисования начался около 8 часов. Работники аквариума использовали вкусности, чтобы заинтересовать животных наносить краску на бумагу.



Процесс рисования / Фото Living Shores Aquarium

После того как хвостатые художники завершали свои шедевры, их также ожидало вкусненькое.

Кому достались валентинки

Шедевры от выдр раздавали бесплатно. Поскольку каждое животные нарисовало по 5 открыток, всего их было 25.



Шедевр от выдр / Фото Living Shores Aquarium

Чтобы получить подарочек, нужно было прийти в сувенирный магазин аквариума Living Shores и назвать секретный пароль "Тайный поклонник". Первые 25 посетителей, которые это сделали, получили открытки.

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