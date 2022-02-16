Маленькую собачку, которую зовут Минни, хозяин решил взять с собой на работу в офис. Там четырехлапая решила стать его личным помощником.
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Минни хватала ручку зубами, как палку, и пыталась ее принести клиентам и коллегам хозяина. Соответствующие забавные кадры с попытками помочь, хозяин снял и опубликовал в социальных сетях.
Ролик с пушистой офисной работницей в тикток собрал более 4 миллионов просмотров и более 4 тысяч комментариев.
Смотрите видео с трудолюбивым щенком:
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Как люди комментировали ролик:
- "Он так старается! Я в восторге".
- "Работник года! В каждом офисе нужен такой".
- "Малыш бежит работать".
- "Такой помощник растет".