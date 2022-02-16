Маленьку собачку, яку звати Мінні, господар вирішив взяти із собою на роботу в офіс. Там чотирилапа вирішила стати його особистим помічником.

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Мінні хапала ручку зубами, мов палку, та намагалася її принести клієнтам та колегам господаря. Відповідні кумедні кадри зі спробами допомогти, господар зняв та опублікував у соціальних мережах.

Ролик з пухнастою офісною працівницею у тікток назбирав понад 4 мільйони переглядів та понад 4 тисячі коментарів.

Дивіться відео із працьовитим цуценям:

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Як люди коментували ролик:

"Він так старається! Я в захваті".

"Працівник року! В кожному офісі потрібен такий".

"Малятко біжить працювати".

"Такий помічник зростає".

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