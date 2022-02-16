Известно, что ролик был снят по дороге в порт Лас-Пальмас на Канарских островах. Команда научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" увидела десятки дельфинов, покачивающихся на волнах, которые создавало судно.
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"По предварительным оценкам это были продельфины большелобые (Stenella frontalis). Этот вид встречается только в Атлантическом океане, от южной Бразилии до США (Новая Англия) на западе, и до побережья Африки на востоке. Обычно он обитает на континентальном шельфе, в пределах 250 – 350 километров от побережья", – сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Смотрите видео с дельфинами:
Пока команда просто наблюдала за дельфинами. Однако, когда они будут на пути из Чили в Антарктиду, сделают учет и фотоидентификацию китообразных по их хвостам.
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Сообщение Национального антарктического научного центра
Дельфин в Атлантике.
На волнах от "Ноосферы" качались десятки дельфинов.
По дороге в порт Лас-Пальмас на Канарских островах команда научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" увидела довольно редкое явление: десятки дельфинов приплыли покачиваться на волнах, которые создавало судно, двигаясь вперед.
По предварительным оценкам это были продельфины большелобые (Stenella frontalis). Этот вид встречается только в Атлантическом океане, от южной Бразилии до США (Новая Англия) на западе и до побережья Африки на востоке. Обычно он обитает на континентальном шельфе, в пределах 250 – 350 км от побережья.
Пока команда "Ноосферы" просто любовалась дельфинами, а вот на пути из Чили в Антарктиду ученые уже будут делать учет и фотоидентификацию китообразных по их хвостам. Это одно из уникальных исследований украинских ученых, о котором мы уже подробно рассказывали раньше.