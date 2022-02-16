Відомо, що ролик був знятий дорогою в порт Лас-Пальмас, що на Канарських островах. Команда науково-дослідного криголаму "Ноосфера" побачила десятки дельфінів, які погойдатися на хвилях, що створювало судно.

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"За попередніми оцінками це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis). Цей вид зустрічається тільки в Атлантичному океані, від південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай він мешкає на континентальному шельфі, в межах 250 – 350 кілометрів від узбережжя", – повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Дивіться відео з дельфінами:

Наразі команда просто спостерігала за дельфінами. Проте, коли вони будуть на шляху з Чилі в Антарктиду, робитимуть облік та фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами.

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Допис Національного антарктичного наукового центру

Дельфіні в Атлантиці.

На хвилях від "Ноосфери" гойдалися десятки дельфінів.

Дорогою в порт Лас-Пальмас, що на Канарських островах, команда науково-дослідного криголаму "Ноосфера" побачила досить рідкісне явище: десятки дельфінів припливли погойдатися на хвилях, які створювало судно, рухаючись вперед.

За попередніми оцінками це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis). Цей вид зустрічається тільки в Атлантичному океані, від південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай він мешкає на континентальному шельфі, в межах 250 – 350 км від узбережжя.

Наразі команда "Ноосфери" просто милувалася дельфінами, а ось на шляху з Чилі в Антарктиду вчені вже робитимуть облік та фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами. Це одне з унікальних досліджень українських науковців, про яке ми вже докладно розповідали раніше.