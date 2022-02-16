Видри Арахіс, Джеллі, Сако, Гаррі та Тедді працювали, не покладаючи лапок. Малювання – не просто спосіб потішити гостей акваріуму. Це також корисно для тваринок – вони розважаються і вчаться взаємодіяти з людиною.

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Як видр навчили малювати

Оскільки видри найактивніші вранці, день малювання почався близько 8-ї години. Працівники акваріуму використовували смаколики, щоб зацікавити тваринок наносити фарбу на папір.



Процес малювання / Фото Living Shores Aquarium

Після того, як хвостаті художники завершували свої шедеври, на них також очікувало смачненьке.

Кому дісталися валентинки

Шедеври від видр роздавали безкоштовно. Оскільки тварини намалювали кожна по 5 листівок, усього їх було 25.



Шедевр від видр / Фото Living Shores Aquarium

Щоб отримати подаруночок, потрібно було прийти в сувенірний магазин акваріуму Living Shores і назвати секретний пароль "Таємний прихильник". Перші 25 відвідувачів, які це зробили, одержали листівки.

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