В точности как люди: забавные фото собак "на документы" поднимут настроение любому
Фотограф помещает собак в специальную будку для фото. А потом фиксирует реакцию четвероногих. Смешные кадры заставят улыбнуться кого угодно.
Источник:Lynn Terry
Фотограф Линн Терри любит собак и все винтажное. Она объединила 2 своих увлечения и в результате получила серию замечательных фотографий.
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Линн помещает собак в специальную фотобудку, изготовленную по заказу. А потом снимает реакцию четвероногих. Среди портретов бывают одиночные и групповые.
Чего только не фиксирует камера: собаки удивляются, играют, "целуются", пугаются и тому подобное. Фотографии получаются очень живыми и оригинальными.
Приглашаем посмотреть трогательные и забавные фото собак.
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Фото Lynn Terry
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