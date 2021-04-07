Фотограф помещает собак в специальную будку для фото. А потом фиксирует реакцию четвероногих. Смешные кадры заставят улыбнуться кого угодно.

Фотограф Линн Терри любит собак и все винтажное. Она объединила 2 своих увлечения и в результате получила серию замечательных фотографий.

Актуально Лучшие для квартиры: ТОП 10 маленьких пород собак

Линн помещает собак в специальную фотобудку, изготовленную по заказу. А потом снимает реакцию четвероногих. Среди портретов бывают одиночные и групповые.

Чего только не фиксирует камера: собаки удивляются, играют, "целуются", пугаются и тому подобное. Фотографии получаются очень живыми и оригинальными.

Приглашаем посмотреть трогательные и забавные фото собак.

#1



Фото Lynn Terry

#2



Фото Lynn Terry

#3



Фото Lynn Terry

#4



Фото Lynn Terry

#5



Фото Lynn Terry

#6



Фото Lynn Terry

#7



Фото Lynn Terry

#8



Фото Lynn Terry

#9



Фото Lynn Terry

#10



Фото Lynn Terry

#11



Фото Lynn Terry

#12



Фото Lynn Terry

#13



Фото Lynn Terry

#14



Фото Lynn Terry

#15



Фото Lynn Terry

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

#16



Фото Lynn Terry

#17



Фото Lynn Terry

#18



Фото Lynn Terry

#19



Фото Lynn Terry

#20



Фото Lynn Terry

#21



Фото Lynn Terry

#22



Фото Lynn Terry

#23



Фото Lynn Terry

#24



Фото Lynn Terry

#25



Фото Lynn Terry

#26



Фото Lynn Terry

#27



Фото Lynn Terry

Читайте Далматин: характер, особенности ухода и проблемы со здоровьем

#28