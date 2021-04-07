Точно як люди: кумедні фото собак "на документи" піднімуть настрій будь-кому
Фотограф поміщає собак у спеціальну будку для фото. А потім фіксує реакцію чотирилапих. Кумедні кадри змусять посміхнутися будь-кого.
Джерело:Lynn Terry
Фотографиня Лінн Террі полюбляє собак та усе вінтажне. Вона об'єднала 2 захоплення і в результаті отримала серію чудових світлин.
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Лінн поміщає собак у спеціальну фотобудку, виготовлену за замовлення. А потім фільмує реакцію чотирилапих. Серед портретів бувають одиночні та групові.
Чого тільки не фіксує камера: собаки дивуються, граються, "цілуються", лякаються тощо. Фотографії виходять надзвичайно живими та оригінальними.
Запрошуємо переглянути зворушливі та кумедні фото собак.
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Фото Lynn Terry
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