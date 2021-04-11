Этим котам абсолютно все равно, где сидеть. Они выбирают для этого действительно странные места – например, спину хозяйки. Кроме того, пушистики воруют чужую еду и творят беспорядок, даже глазом не моргнув.

Иногда хозяевам котов кажется, что это они живут в доме у четвероногого. А как иначе объяснить чрезвычайно нахальное поведение, которое себе позволяют некоторые коты?

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Вся работа происходит только под чутким руководством кошки / Фото Bugaga

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Хозяйка, не волнуйся, мне так хорошо / Фото Bugaga

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Только посмотрите на морду кота, когда из-под дивана достали все его сокровища / Фото Bugaga

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Кошка маленькая, а беспорядок сделала большой / Фото Bugaga

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Всегда на страже вашего комфорта, где бы вы ни были / Фото Bugaga

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Главное – не напугать питомца, иначе пазл никогда не сложится / Фото Bugaga

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Самое комфортное место для сна / Фото Bugaga

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В нем умер выдающийся художник / Фото Bugaga

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И в этом котике тоже, потому что он всегда рисует водой из собственной миски / Фото Bugaga

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