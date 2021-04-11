Нахаби року: цим котам можна усе й навіть більше – курйозні фото
Цим котам абсолютно все одно, де сидіти. Вони обирають для цього справді дивні місця – наприклад, спину хазяйки. Окрім того, пухнастики крадуть чужу їжу й роблять безлад, не змигнувши оком.
Джерело:Bugaga
Іноді господарям котів здається, що це вони живуть в домі у чотирилапого. А як інакше пояснити надзвичайно нахабну поведінку, яку собі дозволяють деякі коти?
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#1
Уся робота відбувається тільки під неухильним керівництвом кішки / Фото Bugaga
#2
Хазяйка, не хвилюйся, мені так добре / Фото Bugaga
#3
Тільки погляньте на морду кота, коли з-під дивану дістали усі його скарби / Фото Bugaga
#4
Кішка маленька, а безлад зробила великий / Фото Bugaga
#5
Завжди на варті вашого затишку, де б ви не були / Фото Bugaga
#6
Головне – не налякати пухнастика, інакше пазл ніколи не складеться / Фото Bugaga
#7
Найкомфортніше місце для сну / Фото Bugaga
#8
У ньому помер видатний художник / Фото Bugaga
#9
І в цьому котикові теж, бо він завжди малює водою з власної миски / Фото Bugaga
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#10
Вкрав смаколик, а він не смачний / Фото Bugaga
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