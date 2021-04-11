Цим котам абсолютно все одно, де сидіти. Вони обирають для цього справді дивні місця – наприклад, спину хазяйки. Окрім того, пухнастики крадуть чужу їжу й роблять безлад, не змигнувши оком.

Іноді господарям котів здається, що це вони живуть в домі у чотирилапого. А як інакше пояснити надзвичайно нахабну поведінку, яку собі дозволяють деякі коти?

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#1



Уся робота відбувається тільки під неухильним керівництвом кішки / Фото Bugaga

#2



Хазяйка, не хвилюйся, мені так добре / Фото Bugaga

#3



Тільки погляньте на морду кота, коли з-під дивану дістали усі його скарби / Фото Bugaga

#4



Кішка маленька, а безлад зробила великий / Фото Bugaga

#5



Завжди на варті вашого затишку, де б ви не були / Фото Bugaga

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#6



Головне – не налякати пухнастика, інакше пазл ніколи не складеться / Фото Bugaga

#7



Найкомфортніше місце для сну / Фото Bugaga

#8



У ньому помер видатний художник / Фото Bugaga

#9



І в цьому котикові теж, бо він завжди малює водою з власної миски / Фото Bugaga

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#10



Вкрав смаколик, а він не смачний / Фото Bugaga