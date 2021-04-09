Сімейна пара має тікток, де розповідає про веселе життя з 3 котами. Муркотуни не тільки добрі й пухнасті створіння – вони ще й навчилися різних штучок, що дуже схожі на людську поведінку. Наприклад, один із котів вміє брехати.

Хазяйка чотирилапого показала відео, де кіт демонструє неабияку акторську гру. Улюбленець дуже не хотів купатися, а тому вирішив удати, що спить.

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Родина тіктокерів у своєму акаунті @dontstopmeowing розповідає про життя з трьома кішками. Господарі вже добре вивчили поведінку своїх улюбленців й знають, коли коти намагаються їх обдурити.



Кіт "прокинувся" злим і почав кусатися / Фото @dontstopmeowing

Один із пухнастиків не хотів купатися. Кіт заплющив очі й до останнього удавав, що міцно спить. Однак тварину видав хвіст. Він рухався, адже коту не подобалося, що його чіпають.

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Коли хвостатого актора таки "розбудили", він майстерно продемонстрував, що щойно прокинувся, і одразу почав кусатися та голосно нявкати. Користувачі мережі жартівливо назвали нявчання криком про допомогу.

Подивіться це кумедне відео й ви: