Кіт навчився брехати, щоб його не купали: відео, що підкорило мережу
Сімейна пара має тікток, де розповідає про веселе життя з 3 котами. Муркотуни не тільки добрі й пухнасті створіння – вони ще й навчилися різних штучок, що дуже схожі на людську поведінку. Наприклад, один із котів вміє брехати.
Джерело:тікток dontstopmeowing
Хазяйка чотирилапого показала відео, де кіт демонструє неабияку акторську гру. Улюбленець дуже не хотів купатися, а тому вирішив удати, що спить.
До теми Люди сміються над кішками, які вляглися відпочивати у несподіваних місцях
Родина тіктокерів у своєму акаунті @dontstopmeowing розповідає про життя з трьома кішками. Господарі вже добре вивчили поведінку своїх улюбленців й знають, коли коти намагаються їх обдурити.
Кіт "прокинувся" злим і почав кусатися / Фото @dontstopmeowing
Один із пухнастиків не хотів купатися. Кіт заплющив очі й до останнього удавав, що міцно спить. Однак тварину видав хвіст. Він рухався, адже коту не подобалося, що його чіпають.
Коли хвостатого актора таки "розбудили", він майстерно продемонстрував, що щойно прокинувся, і одразу почав кусатися та голосно нявкати. Користувачі мережі жартівливо назвали нявчання криком про допомогу.
Подивіться це кумедне відео й ви:
Поділитися новиною