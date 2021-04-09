Кот научился врать, чтобы избежать купания: видео, которое покорило сеть
Семейная пара имеет тикток, где рассказывает о веселой жизни с 3 котами. Муркотуны не только добрые и пушистые создания – они еще и научились разным штучкам, которые очень похожи на человеческое поведение. Например, один из котов умеет врать.
Источник:тикток dontstopmeowing
Хозяйка четвероногого показала видео, где кот демонстрирует прекрасную актерскую игру. Любимец очень не хотел купаться, а потому решил сделать вид, что спит.
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Семья тиктокеров в своем аккаунте @dontstopmeowing рассказывает о жизни с тремя кошками. Хозяева уже хорошо изучили поведение своих любимцев и знают, когда коты пытаются их обмануть.
Кот "проснулся" злым и начал кусаться / Фото @dontstopmeowing
Один из пушистиков не хотел купаться. Кот закрыл глаза и до последнего делал вид, что крепко спит. Однако животное выдал хвост. Он двигался, ведь коту не нравилось, что его трогают.
Когда хвостатого актера таки "разбудили", он мастерски продемонстрировал, что только что проснулся, и сразу начал кусаться и громко мяукать. Пользователи сети шутливо назвали этот звук криком о помощи.
Посмотрите это смешное видео и вы:
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