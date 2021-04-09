Семейная пара имеет тикток, где рассказывает о веселой жизни с 3 котами. Муркотуны не только добрые и пушистые создания – они еще и научились разным штучкам, которые очень похожи на человеческое поведение. Например, один из котов умеет врать.

Хозяйка четвероногого показала видео, где кот демонстрирует прекрасную актерскую игру. Любимец очень не хотел купаться, а потому решил сделать вид, что спит.

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Семья тиктокеров в своем аккаунте @dontstopmeowing рассказывает о жизни с тремя кошками. Хозяева уже хорошо изучили поведение своих любимцев и знают, когда коты пытаются их обмануть.



Кот "проснулся" злым и начал кусаться / Фото @dontstopmeowing

Один из пушистиков не хотел купаться. Кот закрыл глаза и до последнего делал вид, что крепко спит. Однако животное выдал хвост. Он двигался, ведь коту не нравилось, что его трогают.

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Когда хвостатого актера таки "разбудили", он мастерски продемонстрировал, что только что проснулся, и сразу начал кусаться и громко мяукать. Пользователи сети шутливо назвали этот звук криком о помощи.