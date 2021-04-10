В китайском зоопарке произошел забавный случай: гусь набрался смелости и набросился на тигра. После того, как он показал "большим кошками", кто в вольере, хозяин, спокойно и невозмутимо прогуливался уверенным шагом.

Гусь и два белых тигра оказались в одном вольере в зоопарке в китайской провинции Хэбэй. Забавный случай, который произошел от такого сочетания, видели десятки посетителей парка.

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Гусь набросился на тигров

Видео начинается с того, что два крупных тигра пристально следят за птицей. Они медленно подкрадываются к нему, немного сгибаясь в лапах. Гусь замечает эту активность и нападает на одного тигра. Он начинает активно махать крыльями и клюет тигра между глаз.

И смелой птице и этого мало: он бросился на больших котов, махал крыльями и пытался одного из них еще раз клюнуть. Озадаченные тигры не имели другого выхода, кроме как уйти от гуся на безопасное расстояние.

Отогнав тигров, гусь спокойно и уверенно разгуливал по вольеру. Тигры же легли в спокойной позе, признавая поражение.

Hilarious moment feisty goose shows who's boss as it chases two ferocious tigers pic.twitter.com/LjM4x0gCaM — The Sun (@TheSun) April 8, 2021

В конце концов не слишком понятно, как гусь вообще оказался в вольере с тиграми. Впрочем, скорее всего, после такого поступка его выпустили на свободу.

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