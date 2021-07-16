Змеи – подряд пресмыкающихся рода чешуйчатых. В мире насчитывается более 3000 видов змей. Около четверти из них являются ядовитыми.

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Во Всемирный день змей людей призывают узнать больше об этих пресмыкающихся. Ведь часто люди боятся и ненавидят змей, а также уничтожают их из-за страха и по незнанию.



В Новой Зеландии нет змей / Фото Unsplash

Где живут змеи

Большинство змей живут на земле, выбирая для существования теплую и влажную местность. Змеи обитают в пустынях, степях, горах, на берегах рек и озер и тому подобное. Некоторые виды прекрасно плавают и ныряют, а другие вообще привыкли к жизни в воде и почти не выходят на берег.

Змеи в культуре

Змея – древний символ, встречающийся во многих культурах. На Востоке змея является символом мудрости и знаний. Символом медицины также стала змея, которая обвивает чашу.

В европейской традиции змея ассоциируется с хаосом, грехом и злом. Немало народов воспринимают змей как символ плодородия, а также изменчивости природы.



В разных культурах змеи символизируют как зло, так и мудрость и плодородие / Фото Unsplash

Это связано с двойственной природой пресмыкающихся. Яд змеи может убить, а может стать лекарством. Тело змеи может принимать различную форму, скручиваться в кольцо и распрямляться – люди видят в этом символ бесконечности. Змеи всегда были мифологизированными и загадочными животными, которые несут опасность и пользу одновременно.

Что вы не знали о змеях

Не все змеи откладывают яйца. Часть из этих пресмыкающихся являются живородящими. Все без исключения змеи – хищники. Самая ядовитая змея в мире – тайпан. Ее яда достаточно, чтобы убить сотню взрослых людей. В Новой Зеландии совсем нет змей. В Украине проживает 11 видов змей. Змеи используют свой яд в основном не для обороны, а для нападения во время охоты. Крупнейшие змеи в мире – питоны и анаконды. Их длина составляет более 7 метров. А самые маленькие змеи – Leptotyphlops carlae, тело которых не превышает 10 сантиметров в длину. Уникальное строение черепа дает змеям возможность глотать добычу, которая значительно превышает их размеры. Змеи продолжают расти всю жизнь. Продолжительность жизни змей составляет от 4 до 30 лет.



Змея может глотать добычу, которая значительно превышает ее по размерам / Фото Unsplash

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