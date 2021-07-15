В обновленном вольере слона Хораса установили теневой навес в виде баобаба. Так жилье животного будет выглядеть атмосфернее.
Актуально Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®
Гигантский баобаб в новом вольере / Фото kyiv.klichko.org
Во время реконструкции вольер полностью обновили, вокруг него установили забор. На территории улучшили благоустройство: установили новые скамейки и урны для мусора. Посетителей также будет радовать газон с поливом.
Главной изюминкой летнего вольера стала скульптура "Баобаб". Она не только будет делать тень для жителя, но и воссоздает атмосферу саванны – среды, где живут слоны.
Виталий Кличко и слон Хорас / Фото kyiv.klichko.org
"Баобаб" изготовили из фибробетона на металлическом каркасе. Размеры скульптуры поражают: ее высота – 8,8 метров, а диаметр ствола – более 2 метров. Крона имеет ширину около 10 метров.
Баобаб создает атмосферу африканской саванны / Фото kyiv.klichko.org
Благодаря тому, что зоопарк стал более привлекательным и удобным, увеличилось количество его посетителей. Даже во время пандемии, когда критически уменьшился поток туристов в Киев, – рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.
Вам понравится Удивительное спасение: собака принесла домой осиротевшего медвежонка
Слон в обновленном вольере / Фото kyiv.klichko.org
В Киевском зоопарке продолжают обустраивать территорию. В частности, здесь ремонтируют приматник, закладывают фундаменты летних вольеров и заботятся об общем благоустройстве. Территория зоопарка достаточно велика – более 34 гектаров.