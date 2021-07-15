В оновленому вольєрі слона Хораса встановили тіньовий навіс у вигляді баобаба. Так житло тварини виглядатиме атмосферніше.
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Гігантський баобаб у новому вольєрі / Фото kyiv.klichko.org
Під час реконструкції вольєр повністю оновили, довкола нього встановили паркан. На території теж покращили благоустрій: встановили нові лави й урни для сміття. Відвідувачів також тішитиме газон із поливом.
Головною родзинкою літнього вольєру стала скульптура "Баобаб". Вона не тільки робитиме тінь для мешканця, а й відтворить атмосферу савани – природного середовища, де живуть слони.
Віталій Кличко та слон Хорас / Фото kyiv.klichko.org
"Баобаб" виготовили із фібробетону на металевому каркасі. Розміри скульптури вражають: його висота – 8,8 метрів, а діаметр стовбура – понад 2 метри. Крона має ширину близько 10 метрів.
Баобаб створює атмосферу африканської савани / Фото kyiv.klichko.org
Завдяки тому, що зоопарк став привабливішим і зручнішим, збільшилась кількість його відвідувачів. Навіть під час пандемії, коли критично зменшився потік туристів у Київ, – розповідає мер Києва Віталій Кличко.
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Слон в оновленому вольєрі / Фото kyiv.klichko.org
У Київському зоопарку продовжують облаштовувати територію. Зокрема, тут ремонтують приматник, закладають фундаменти літніх вольєрів та дбають про загальний благоустрій. Територія зоопарку досить велика – понад 34 гектари.