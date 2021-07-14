Собака приніс додому крихітне осиротіле ведмежа. Тваринка була дуже голодною та змарнілою, а його мами ніде поруч не було.

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Як тільки ведмежа опинилося в руках Вогенів, сім'я негайно вирушила в Центр дикої природи Вірджинії, де йому надали необхідну допомогу та погодували.

Врятоване ведмежа / Фото AnimalChanel

Ведмежатко завдяки турботі працівників швидко пішло на поправку та почало проявляти активність. Ветеринари детально обстежили малюка, і, на щастя, не виявили жодних ушкоджень, травм або інших негараздів.

Ведмежа було дуже голодним / Фото AnimalChanel

Працівникам центру вдалося знайти малюку нову маму-ведмедицю, яка радо прийняла його у свою сім'ю.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.