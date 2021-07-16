Змії – підряд плазунів роду лускатих. У світі налічують понад 3000 видів змій. Близько чверті з них є отруйними.
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У Всесвітній день змій людей закликають дізнатися більше про цих плазунів. Адже часто люди бояться й ненавидять змій, а також знищують їх через власний страх і незнання.
У Новій Зеландії немає змій / Фото Unsplash
Де живуть змії
Більшість змій живуть на землі, обираючи для існування теплу й вологу місцевість. Змії мешкають в пустелях, степах, горах, на берегах річок і озер тощо. Деякі види чудово плавають та пірнають, а інші взагалі призвичаїлися до життя в воді й майже не виходять на берег.
Змії в культурі
Змія – давній символ, що зустрічається в багатьох культурах. На Сході змія є символом мудрості та знань. Символом медицини також стала змія, що оповиває чашу.
У європейській традиції змія асоціюється з хаосом, гріхом та злом. Чимало народів сприймають змій як символ родючості, а також мінливості природи.
У різних культурах змії символізують як зло, так і мудрість й родючість / Фото Unsplash
Це пов'язано з подвійною природою плазунів. Отрута змії може вбити, а може стати ліками. Тіло змії може приймати різну форму, скручуватися у кільце й розпрямлятися – люди вбачають у цьому символ нескінченості. Змії завжди були міфологізованими й загадковими тваринами, які несуть небезпеку й користь водночас.
Що ви не знали про змій
- Не всі змії відкладають яйця. Частина з цих плазунів є живородними.
- Усі без виключення змії – хижаки.
- Найотруйніша змія у світі – тайпан. Її отрути достатньо, щоб вбити сотню дорослих людей.
- У Новій Зеландії зовсім немає змій.
- В Україні мешкає 11 видів змій.
- Змії використовують свою отруту переважно не для оборони, а для нападу під час полювання.
- Найбільші змії на світі – пітони та анаконди. Їх довжина сягає понад 7 метрів. Найменші змії – Leptotyphlops carlae, тіло яких має до 10 сантиметрів завдовжки.
- Унікальна будова черепа дає зміям змогу ковтати здобич, що значно перевищує їх розміри.
- Змії продовжують рости усе життя.
- Тривалість життя змій становить від 4 до 30 років.
Змія може ковтати здобич, що значно перевищує її за розмірами / Фото Unsplash
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