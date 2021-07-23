Всемирный день китов и дельфинов: интересные факты об этих удивительных животных
Источник:24 канал
День китов и дельфинов имеет целью рассказать людям во всем мире о том, что этих животных важно и нужно защищать. Внести свой вклад в сохранение морских млекопитающих может, без преувеличения, каждый человек.
Каждый год 23 июня во всем мире отмечают День китов и дельфинов. Рассказываем, для чего праздновать этот день, а также делимся интересными фактами об этих удивительных морских животных.
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История праздника
В 1986 году запретили охотиться на китов / Фото Unsplash
Всемирный день китов и дельфинов начали отмечать в 1986 году. Именно тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Этому предшествовали 200 лет безжалостной охоты на китов.
Запрет действует и сегодня: то есть во всем мире строго наказывается охота на китов и торговля китовым мясом.
Еще одной причиной, по которой исчезают морские млекопитающие, является вылов их для дельфинариев, океанариумов и цирков.
Почему дельфинам не место в дельфинариях
Дельфины – высокоразвитые животные, должны жить на свободе / Фото Unsplash
Дельфинарии в Украине не могут обеспечить животным тех условий, к которым они привыкли в дикой природе. Морским млекопитающим нужен простор, общение с другими представителями своего вида, а также возможность свободного передвижения.
Дельфины являются высокоразвитыми животными и испытывают значительный стресс, когда их отлавливают и удерживают в неволе.
Почему защищать китов и дельфинов может каждый
Все просто – не спонсируйте жестокий бизнес и не посещайте дельфинарии и парки развлечений, аттракционы, цирки, где содержат этих прекрасных животных.
Дельфинам не место в дельфинариях и цирках / Фото Unsplash
К сожалению, в Украине до сих пор существуют дельфинарии, поэтому изменить ситуацию к лучшему можно только совместными усилиями и собственной твердой позицией по этому вопросу.На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.
Как еще отметить этот праздник
- Наденьте значок или тематическую одежду, рассказывайте людям на работе о том, почему важно защищать дельфинов и китов.
- Сделайте тематический пост на своей странице в социальной сети.
- Посмотрите документальный или художественный фильм о проблемах этих животных.
- Расскажите об этом дне своим детям, друзьям, родным.
- Если вы воспитатель или учитель – проведите урок на тему защиты морских млекопитающих.
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Интересные факты о китах и дельфинах
Каждый кит имеет уникальный хвост / Фото Unsplash
- Мозг дельфинов больше человеческого и имеет большее количество извилин.
- Дельфины афалины, живущие у берегов Австралии, ищут пищу с помощью морской губки. Они надевают ее в морду, чтобы не пораниться, когда прочесывают дно.
- Синие киты – самые большие животные, которые когда-либо существовали. Их длина может достигать 33 метров, а вес – 150 тонн.
- Киты могут задерживать дыхание на несколько часов.
- У китов нет ушей, они слышат с помощью нижней челюсти.
- Каждый дельфин имеет собственное имя. Ученые записали звук, который издает мать при рождении дельфиненка. Затем, когда этот звук включали в записи, всегда приплывал один и тот же дельфин.
- У дельфинов слабо развито зрение, но они имеют уникальный слух, который называется эхолокацией. С его помощью дельфины прекрасно ориентируются в пространстве.
- Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Ученые фотографируют китовые хвосты и вносят их в специальную базу.