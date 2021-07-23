Всемирный день китов и дельфинов: интересные факты об этих удивительных животных

День китов и дельфинов имеет целью рассказать людям во всем мире о том, что этих животных важно и нужно защищать. Внести свой вклад в сохранение морских млекопитающих может, без преувеличения, каждый человек.

Каждый год 23 июня во всем мире отмечают День китов и дельфинов. Рассказываем, для чего праздновать этот день, а также делимся интересными фактами об этих удивительных морских животных.

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История праздника



В 1986 году запретили охотиться на китов / Фото Unsplash

Всемирный день китов и дельфинов начали отмечать в 1986 году. Именно тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Этому предшествовали 200 лет безжалостной охоты на китов.

Запрет действует и сегодня: то есть во всем мире строго наказывается охота на китов и торговля китовым мясом.

Еще одной причиной, по которой исчезают морские млекопитающие, является вылов их для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Почему дельфинам не место в дельфинариях



Дельфины – высокоразвитые животные, должны жить на свободе / Фото Unsplash

Дельфинарии в Украине не могут обеспечить животным тех условий, к которым они привыкли в дикой природе. Морским млекопитающим нужен простор, общение с другими представителями своего вида, а также возможность свободного передвижения.

Дельфины являются высокоразвитыми животными и испытывают значительный стресс, когда их отлавливают и удерживают в неволе.

Почему защищать китов и дельфинов может каждый

Все просто – не спонсируйте жестокий бизнес и не посещайте дельфинарии и парки развлечений, аттракционы, цирки, где содержат этих прекрасных животных.



Дельфинам не место в дельфинариях и цирках / Фото Unsplash

К сожалению, в Украине до сих пор существуют дельфинарии, поэтому изменить ситуацию к лучшему можно только совместными усилиями и собственной твердой позицией по этому вопросу.

Как еще отметить этот праздник

Наденьте значок или тематическую одежду, рассказывайте людям на работе о том, почему важно защищать дельфинов и китов.

Сделайте тематический пост на своей странице в социальной сети.

Посмотрите документальный или художественный фильм о проблемах этих животных.

Расскажите об этом дне своим детям, друзьям, родным.

Если вы воспитатель или учитель – проведите урок на тему защиты морских млекопитающих.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сэто легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Каждый кит имеет уникальный хвост / Фото Unsplash