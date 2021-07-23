Щороку 23 липня у світі відзначають День китів та дельфінів. Розповідаємо, для чого святкувати цей день, а також ділимося цікавими фактами про цих дивовижних морських тварин.

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Історія свята



У 1986 році заборонили полювати на китів / Фото Unsplash

Всесвітній день китів та дельфінів заснували у 1986 році. Саме тоді Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китовий промисел. Цьому передували 200 років безжалісного полювання на китів.

Заборона діє і сьогодні: тобто в усьому світі суворо карається полювання на китів та торгівля китовим м'ясом.

Ще однією причиною, через яку зникають морські ссавці, є вилов їх для дельфінаріїв, океанаріумів та цирків.

Чому дельфінам не місце в дельфінаріях



Дельфіни – високорозвинені тварини, що мають жити на волі / Фото Unsplash

Дельфінарії в Україні не можуть забезпечити тваринам тих умов, до яких вони звикли у дикій природі. Морським ссавцям потрібен простір, спілкування з іншими представниками свого виду, а також можливість вільного пересування.

Дельфіни є високорозвиненими тваринами й відчувають значний стрес, коли їх відловлюють та утримують в неволі.

Чому захищати китів та дельфінів може кожен

Усе просто – не спонсоруйте жорстокий бізнес і не відвідуйте дельфінарії та парки розваг, атракціони, цирки, де утримують цих прекрасних тварин.



Дельфінам не місце у дельфінаріях та цирках / Фото Unsplash

На жаль, в Україні досі існують дельфінарії, тому змінити ситуації на краще можна тільки спільними зусиллями та власною твердою позицією із цього питання.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Як ще відзначити це свято

Одягніть значок або тематичний одяг, розповідайте людям на роботі про те, чому важливо захищати дельфінів і китів.

Зробіть тематичний пост на своїй сторінці в соціальній мережі.

Подивіться документальний або художній фільм про проблеми цих тварин.

Розкажіть про цей день своїм дітям, друзям, рідним.

Якщо ви вихователь або вчитель – проведіть урок на тему захисту морських ссавців.

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Цікаві факти про китів та дельфінів



Кожен кит має унікальний хвіст / Фото Unsplash