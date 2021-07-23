Каждый год 23 июня во всем мире отмечают День китов и дельфинов. Рассказываем, для чего праздновать этот день, а также делимся интересными фактами об этих удивительных морских животных.

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История праздника

В 1986 году запретили охотиться на китов
В 1986 году запретили охотиться на китов / Фото Unsplash

Всемирный день китов и дельфинов начали отмечать в 1986 году. Именно тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Этому предшествовали 200 лет безжалостной охоты на китов.

Запрет действует и сегодня: то есть во всем мире строго наказывается охота на китов и торговля китовым мясом.

Еще одной причиной, по которой исчезают морские млекопитающие, является вылов их для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Почему дельфинам не место в дельфинариях

Дельфины – высокоразвитые животные, должны жить на свободе
Дельфины – высокоразвитые животные, должны жить на свободе / Фото Unsplash

Дельфинарии в Украине не могут обеспечить животным тех условий, к которым они привыкли в дикой природе. Морским млекопитающим нужен простор, общение с другими представителями своего вида, а также возможность свободного передвижения.

Дельфины являются высокоразвитыми животными и испытывают значительный стресс, когда их отлавливают и удерживают в неволе.

Почему защищать китов и дельфинов может каждый

Все просто – не спонсируйте жестокий бизнес и не посещайте дельфинарии и парки развлечений, аттракционы, цирки, где содержат этих прекрасных животных.

Дельфинам не место в дельфинариях и цирках
Дельфинам не место в дельфинариях и цирках / Фото Unsplash

К сожалению, в Украине до сих пор существуют дельфинарии, поэтому изменить ситуацию к лучшему можно только совместными усилиями и собственной твердой позицией по этому вопросу.

Как еще отметить этот праздник

  • Наденьте значок или тематическую одежду, рассказывайте людям на работе о том, почему важно защищать дельфинов и китов.
  • Сделайте тематический пост на своей странице в социальной сети.
  • Посмотрите документальный или художественный фильм о проблемах этих животных.
  • Расскажите об этом дне своим детям, друзьям, родным.
  • Если вы воспитатель или учитель – проведите урок на тему защиты морских млекопитающих.

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Интересные факты о китах и ​​дельфинах

Каждый кит имеет уникальный хвост
Каждый кит имеет уникальный хвост / Фото Unsplash

  • Мозг дельфинов больше человеческого и имеет большее количество извилин.
  • Дельфины афалины, живущие у берегов Австралии, ищут пищу с помощью морской губки. Они надевают ее в морду, чтобы не пораниться, когда прочесывают дно.
  • Синие киты – самые большие животные, которые когда-либо существовали. Их длина может достигать 33 метров, а вес – 150 тонн.
  • Киты могут задерживать дыхание на несколько часов.
  • У китов нет ушей, они слышат с помощью нижней челюсти.
  • Каждый дельфин имеет собственное имя. Ученые записали звук, который издает мать при рождении дельфиненка. Затем, когда этот звук включали в записи, всегда приплывал один и тот же дельфин.
  • У дельфинов слабо развито зрение, но они имеют уникальный слух, который называется эхолокацией. С его помощью дельфины прекрасно ориентируются в пространстве.
  • Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Ученые фотографируют китовые хвосты и вносят их в специальную базу.