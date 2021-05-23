Почему важно защищать черепах? Ежегодно немалое количество этих животных гибнет из-за соседства с людьми. На черепах охотятся, их содержат в ненадлежащих условиях, а еще – люди загрязняют водоемы, в которых проживают эти рептилии.

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Черепахи живут на всех континентах, кроме Антарктиды / Фото Unsplash

Черепахи Ряд завропсидов (ящероподобных), который существует уже около 250 миллионов лет. В мире есть около 250 видов черепах.

Во многих культурах черепаха является символом мудрости, разума, а также медлительности и долголетия.

Живут ли черепахи 300 лет?

Существует легенда, согласно которой черепахи могут жить 300 лет. Является ли она правдивой?

Действительно, черепахи могут жить около 100 лет. Но этот возраст не является пределом: однажды рыбаки поймали на Атлантическом побережье Франции черепаху возрастом около 200 лет.

Также известен случай, когда корейские рыбаки поймали черепаху с табличкой на панцире. На табличке говорилось, что рептилия жила еще в 14-м году династии Минь (которая царила с 1368 года). То есть возраст черепахи составлял около 600 лет!



Черепахи страдают из-за деятельности людей / Фото Unsplash

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Черепаха не живет внутри панциря – ее тело и есть панцирь / Фото Legion-media

Интересные факты о черепахах

Черепахи растут в течение всей жизни, но с возрастом их рост замедляется.

Черепаха не живет в панцире, как считают многие. Панцирь черепахи – это и есть ее тело.

Самая большая из черепах – кожистая. Она мажет достигать веса 700 – 900 килограммов.

Одним из врагов черепах является ягуар. Гигантские кошки регулярно и успешно охотятся на этих рептилий.

Черепахи живут на всех континентах, кроме Антарктиды.

Пол будущих черепашат, которые вылупляются из яиц, зависит от температуры окружающей среды.

Чем больше самка черепахи, тем больше яиц она может отложить за раз.

В воде черепахи достаточно быстрые: они могут развивать скорость до 35 километров в час.

Большие морские черепахи понимают язык дельфинов.

Отложив яйца, черепахи забывают о них навсегда. Из всех видов черепах только 1 охраняет кладку яиц.

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В воде черепахи могут развивать скорость до 35 километров в час / Фото Unsplash

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