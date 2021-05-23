Чому важливо захищати черепах? Щороку чимала кількість цих тварин гине через сусідство з людьми. На черепах полюють, їх утримують в неналежних умовах, а ще – люди забруднюють водойми, в яких мешкають ці рептилії.

Вам сподобається Найкумедніші фото диких тварин: з'явилася перша порція смішинок



Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди / Фото Unsplash

Черепахи Ряд Ряд зауропсидів (ящероподібних), що існує вже близько 250 мільйонів років. У світі є близько 250 видів черепах.

У багатьох культурах черепаха є символом мудрості, розуму, а також повільності та довголіття.

Чи живуть черепахи 300 років?

Існує легенда, згідно з якою черепахи можуть жити 300 років. Чи є вона правдивою?

Справді, черепахи можуть жити близько 100 років. Але цей вік не є межею: одного разу рибалки упіймали на Атлантичному узбережжі Франції черепаху віком близько 200 років.

Також відомий випадок, коли корейські рибалки упіймали черепаху з табличкою на панцирі. На табличці йшлося про те, що рептилія мешкала ще у 14-му році династії Мінь (яка панувала з 1368 року). Тобто вік черепахи становив близько 600 років!



Черепахи страждають через діяльність людей / Фото Unsplash

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.



Черепаха не живе всередині панцира – її тіло і є панцир / Фото Legion-media

Цікаві факти про черепах

Черепахи ростуть протягом усього життя, але з віком їх ріст уповільнюється.

Черепаха не живе у панцирі, як вважають багато людей. Панцир черепахи – це і є її тіло.

Найбільша із черепах – шкіряста. Вона маже досягати ваги 700 – 900 кілограмів.

Одним із ворогів черепах є ягуар. Гігантські кішки регулярно й успішно полюють на цих рептилій.

Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди.

Стать майбутніх черепашат, які вилуплюються з яєць, залежить від температури довкілля.

Чим більше самка черепахи, тим більше яєць вона може відкласти за раз.

У воді черепахи досить швидкі: вони можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину.

Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів.

Відклавши яйця, черепахи забувають про них назавжди. З усіх видів черепах тільки 1 охороняє кладку яєць.

Актуально Чому коти обожнюють ігри з лазером і чи безпечні такі забавки



У воді черепахи можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину / Фото Unsplash

Як відсвяткувати День черепахи