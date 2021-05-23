Чому важливо захищати черепах? Щороку чимала кількість цих тварин гине через сусідство з людьми. На черепах полюють, їх утримують в неналежних умовах, а ще – люди забруднюють водойми, в яких мешкають ці рептилії.

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Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди
Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди / Фото Unsplash

Черепахи

Ряд зауропсидів (ящероподібних), що існує вже близько 250 мільйонів років. У світі є близько 250 видів черепах.

У багатьох культурах черепаха є символом мудрості, розуму, а також повільності та довголіття.

Чи живуть черепахи 300 років?

Існує легенда, згідно з якою черепахи можуть жити 300 років. Чи є вона правдивою?

Справді, черепахи можуть жити близько 100 років. Але цей вік не є межею: одного разу рибалки упіймали на Атлантичному узбережжі Франції черепаху віком близько 200 років.

Також відомий випадок, коли корейські рибалки упіймали черепаху з табличкою на панцирі. На табличці йшлося про те, що рептилія мешкала ще у 14-му році династії Мінь (яка панувала з 1368 року). Тобто вік черепахи становив близько 600 років!

Черепахи страждають через діяльність людей
Черепахи страждають через діяльність людей / Фото Unsplash

Черепаха не живе всередині панцира – її тіло і є панцир
Черепаха не живе всередині панцира – її тіло і є панцир / Фото Legion-media

Цікаві факти про черепах

  • Черепахи ростуть протягом усього життя, але з віком їх ріст уповільнюється.
  • Черепаха не живе у панцирі, як вважають багато людей. Панцир черепахи – це і є її тіло.
  • Найбільша із черепах – шкіряста. Вона маже досягати ваги 700 – 900 кілограмів.
  • Одним із ворогів черепах є ягуар. Гігантські кішки регулярно й успішно полюють на цих рептилій.
  • Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди.
  • Стать майбутніх черепашат, які вилуплюються з яєць, залежить від температури довкілля.
  • Чим більше самка черепахи, тим більше яєць вона може відкласти за раз.
  • У воді черепахи досить швидкі: вони можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину.
  • Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів.
  • Відклавши яйця, черепахи забувають про них назавжди. З усіх видів черепах тільки 1 охороняє кладку яєць.

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У воді черепахи можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину
У воді черепахи можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину / Фото Unsplash

Як відсвяткувати День черепахи

  • Вберіться в одяг, що імітує візерунок панцира черепахи або оберіть кігурумі у вигляді черепахи. Розповідайте знайомим, чому важливо дбати про черепах.
  • Приєднатися до святкування Дня черепахи можна, одягнувши зелену сукню або костюм.
  • Проведіть тематичну виставку.
  • Якщо ви працюєте в закладі освіти, зробіть урок або лекцію про становище черепах.
  • Зробіть пост на своїй сторінці у соціальній мережі.
  • Станьте волонтером та допоможіть організації, яка займається захистом черепах.