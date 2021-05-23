Чому важливо захищати черепах? Щороку чимала кількість цих тварин гине через сусідство з людьми. На черепах полюють, їх утримують в неналежних умовах, а ще – люди забруднюють водойми, в яких мешкають ці рептилії.
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Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди / Фото Unsplash
ЧерепахиРяд зауропсидів (ящероподібних), що існує вже близько 250 мільйонів років. У світі є близько 250 видів черепах.
У багатьох культурах черепаха є символом мудрості, розуму, а також повільності та довголіття.
Чи живуть черепахи 300 років?
Існує легенда, згідно з якою черепахи можуть жити 300 років. Чи є вона правдивою?
Справді, черепахи можуть жити близько 100 років. Але цей вік не є межею: одного разу рибалки упіймали на Атлантичному узбережжі Франції черепаху віком близько 200 років.
Також відомий випадок, коли корейські рибалки упіймали черепаху з табличкою на панцирі. На табличці йшлося про те, що рептилія мешкала ще у 14-му році династії Мінь (яка панувала з 1368 року). Тобто вік черепахи становив близько 600 років!
Черепахи страждають через діяльність людей / Фото Unsplash
Черепаха не живе всередині панцира – її тіло і є панцир / Фото Legion-media
Цікаві факти про черепах
- Черепахи ростуть протягом усього життя, але з віком їх ріст уповільнюється.
- Черепаха не живе у панцирі, як вважають багато людей. Панцир черепахи – це і є її тіло.
- Найбільша із черепах – шкіряста. Вона маже досягати ваги 700 – 900 кілограмів.
- Одним із ворогів черепах є ягуар. Гігантські кішки регулярно й успішно полюють на цих рептилій.
- Черепахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди.
- Стать майбутніх черепашат, які вилуплюються з яєць, залежить від температури довкілля.
- Чим більше самка черепахи, тим більше яєць вона може відкласти за раз.
- У воді черепахи досить швидкі: вони можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину.
- Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів.
- Відклавши яйця, черепахи забувають про них назавжди. З усіх видів черепах тільки 1 охороняє кладку яєць.
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У воді черепахи можуть розвивати швидкість до 35 кілометрів на годину / Фото Unsplash
Як відсвяткувати День черепахи
- Вберіться в одяг, що імітує візерунок панцира черепахи або оберіть кігурумі у вигляді черепахи. Розповідайте знайомим, чому важливо дбати про черепах.
- Приєднатися до святкування Дня черепахи можна, одягнувши зелену сукню або костюм.
- Проведіть тематичну виставку.
- Якщо ви працюєте в закладі освіти, зробіть урок або лекцію про становище черепах.
- Зробіть пост на своїй сторінці у соціальній мережі.
- Станьте волонтером та допоможіть організації, яка займається захистом черепах.